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Gözler kaptanda

Takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın ismi geçtiğimiz günlerde İspanyol devi Sevilla ile ciddi şekilde anılmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Gözler kaptanda
Takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın ismi geçtiğimiz günlerde İspanyol devi Sevilla ile ciddi şekilde anılmıştı. İspanyol ekibinin Uğurcan için bordo-mavililere gönderdiği ilgi mektubunun ardından 32 yaşındaki Norveçli Orjan Nyland'ı transfer etmesi kafaları karıştırdı. Deneyimli eldiven Sevilla'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli kalecisi Bono'yu Arabistan'a satmasının ardından yerini yine deneyimli bir isimle dolduran İspanyol ekibinin Uğurcan Çakır'a olan ilgisinin devam ettiği ancak henüz resmi bir görüşme yapılmadığı ifade edildi.
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