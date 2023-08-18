Fountas imzayı attı

Trabzonspor, bonservisi elinde olan Yunan hücum oyuncusu Fountas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. KAP'a yapılan açıklamada, "Futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek. 2023-24 sezonu için 1 milyon 183 bin 770 euro, 2024-25 için 1 milyon 37 bin 500 euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon kullanılırsa futbolcuya, 2025-26'da için 1 milyon 141 bin 250 euro ödenecektir" denildi.

3 BÖLGEDE OYNUYOR

Geçen sezon ABD Futbol Ligi (MLS) takımı DC United'da forma giyen Fountas, 10 numara ve sol kanat pozisyonlarında da görev yapabiliyor.