Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE - SÜPER LİG 📺 | Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE - SÜPER LİG 📺 | Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Trabzonspor - Antalyaspor maçıyla başlıyor. Yeni sezonun ilk maçı Papara Park Stadyumu'nda oynanacak. Trabzonspor - Antalyaspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 20:02 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 20:54
TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE - SÜPER LİG 📺 | Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 1. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Kałuziński, Ömer, Bytyqi

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK OLACAK!

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında cuma günü saat 21.00'de oynanacak sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred ve Cengiz Ünder transferinde mutlu son! 2 yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor...
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Komşu olalım" çağrısı sonrası gözler İYİ Parti'de! Açıklama yapacaklar
Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI
Bjelica: Taraftarlarımız ile birlikte kazanmak istiyoruz!
İLK EVİNİ ALCAKLARA YENİ KAMPANYA - Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ VE YAYIN AKIŞI
TV8,5 CANLI İZLE
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sertaç Şanlı: Zor bir turnuva olacak! Sertaç Şanlı: Zor bir turnuva olacak! 21:12
Başakşehir'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Başakşehir'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi 20:55
G.Saray kafilesi Kayseri'de G.Saray kafilesi Kayseri'de 20:31
Kartal'dan transfer açıklaması: Burada çok mutlu! Kartal'dan transfer açıklaması: Burada çok mutlu! 20:24
Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları Cengiz F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları 19:36
Gaziantep FK Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı Gaziantep FK Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı 19:11
Daha Eski
12 Dev Adam İzlanda maçına hazır! 12 Dev Adam İzlanda maçına hazır! 19:08
Süper Lig devi Kazak yıldızın transferini bitirdi! Süper Lig devi Kazak yıldızın transferini bitirdi! 18:51
Süper Lig ekibinden Morutan açıklaması! Süper Lig ekibinden Morutan açıklaması! 18:29
Bjelica: Taraftarlarımız ile birlikte kazanmak istiyoruz! Bjelica: Taraftarlarımız ile birlikte kazanmak istiyoruz! 18:11
Sivasspor Appindangoye ile sözleşme yeniledi! Sivasspor Appindangoye ile sözleşme yeniledi! 18:07
Trabzonspor - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu! Trabzonspor - Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:53