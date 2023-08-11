TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE - SÜPER LİG 📺 | Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 1. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Kałuziński, Ömer, Bytyqi

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK OLACAK!

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında cuma günü saat 21.00'de oynanacak sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.