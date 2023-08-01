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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Maxi Gomez gerçeği! Brezilya'dan teklif aldı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Oyuncuya Brezilya'nın Vasco de Gama takımının talip olduğu ortaya çıktı. Urugaylı yıldızın ise kendisine gelen teklifi reddettiği öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 09:08
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Maxi Gomez gerçeği! Brezilya'dan teklif aldı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Nenad Bjelica önderliğinde hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren bordo-mavilililerde mevcut oyunculara gelen teklifler de değerlendiriliyor.

Geçen sezon Fırtına'ya transfer olan Maxi Gomez'in cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına sıcak bakılıyor. Ancak 26 yaşındaki Uruguaylı golcü için beklenen seviyede teklif gelmedi.

Takvim'in haberine göre; golcü oyuncuya Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın da talip olduğu ortaya çıktı. Vasco'nun Maxi Gomez için Fırtına'ya kiralama teklifinde bulunduğu, ancak; kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini söyleyen futbolcunun ise teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

7 GOL KAYDETTİ

Maxi Gomez, geçen sezon Bordo-mavili takımda 34 maçta oynadı ve 7 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Golcü oyuncunun 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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