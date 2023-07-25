Şok! Orsic sezonu kapattı

Trabzonspor'da önceki gün idmanda Mislav Orsic, Hakan Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sakatlanmıştı. Hırvat sol kanat, sahadan golf aracıyla ayrılmıştı. Çapraz bağlarında yırtık şüphesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun durumu dün netlik kazandı. Çekilen MR'ında ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edilen Orsic'in, sezona başlamadan 9 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, konu ile ilgili konuştu. Beşir, "Orsic'in sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi. Oyuncumuza en kısa sürede operasyon planlanmaktadır" ifadesini kullandı.

YENİ TRANSFER OLMUŞTU

Fırtına, Orsic'i Southampton'dan haziran ayının sonunda bonservisi için 2.4 milyon euro ödeyerek transfer etti. İlk 2 yılında sezon başına 1.6 milyon euro kazanacak oyuncu; bordo mavililere 2+1 yıllık imza atmıştı.

SÖZLEŞMEDE 40 MAÇ ŞARTI

Bir senesi opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıl anlaşılan Mislav Orsic'in her iki sezonda toplam 40 maça çıkması halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Hırvat yıldıza 2025-26'da 1 milyon 800 bin euro ödeme yapılacak.

3 MAÇ KAÇIRMIŞTI

Orsic, Trabzonspor'a gelmeden önce kariyerinde sadece 3 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Ancak idmanda sakatlandı ve sezonu kapattı. Taraftar isyan etti.

SAKATLIK KâBUSU

Trabzonspor son senelerde tam anlamıyla sakatlık kâbusu yaşıyor. Yakın zamanda sakatlığı nedeniyle Onazi (1 yıl), Trondsen (9 ay), Edgar, Gervinho ve Dorukhan (7 ay), Abdülkadir Ömür (6 ay), Visca (6 ay), Ekuban ise 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.

DONDURULABİLİR

Orsic'in sezonu kapatması Bjelica ve yönetimin planlarını da adeta alt üst etti. Hırvat futbolcunun ağır sakatlığı sonrası gündeme sözleşmesinin dondurulması gündeme gelirken, nasıl bir yol izleneceği konusunda belirsizlik var. Orsic'in ameliyatı sonrası geleceği hakkında bir karara varılacağı ifade ediliyor

HERKES ŞOKA GİRDİ

Karadeniz devinin yeni transferinin hiçbir resmi karşılaşmaya çıkmadan sezonu kapatması yönetim kurulunda büyük bir şok etkisi yarattı. Büyük beklentilerle bu sezon yapılan transferler içerisinde en yüksek bonservis bedeli ödenerek kadroya katılan Orsic'i arayan Başkan Ertuğrul Doğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Teknik heyetin de morali bozuldu, taraftarlar talihsizlik karşısında şoka uğradı.

G.SARAY'DAN MESAJ

Cimbom, Mislav Orsic için geçmiş olsun mesajı yayımladı: "Üzücü bir sakatlık geçiren Trabzonsporlu Orsic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

HAKAN YEŞİL'E MORAL

Orsic'in sakatlandığı pozisyonda kendisiyle ikili mücadeleye giren Hakan Yeşil'e taraftarların bir bölümü tepki gösterdi. 21 yaşındaki oyuncuyla görüşen Bjelica, "Kendini suçlama. Bunlar futbolun içinde var" dedi.