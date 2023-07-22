TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Nantes'dan Eren Elmalı yoklaması! İstenen rakam...

Nenad Bjelica yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Fransız basını, bordo-mavili takımın genç sol beki Eren Elmalı ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un L'Equipe'ten aktardığı habere göre Nantes, Eren Elmalı için nabız yokluyor. Fransız ekibinin oyuncuya 4 yıllık bir sözleşme önerdiği ifade edildi. Öte yandan Trabzonspor'un, milli oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği de aktarıldı.

23 yaşındaki Eren Elmalı, kariyerine Kartalspor altyapısında başladı. Genç futbolcu sırasıyla Kasımpaşa, Silivrispor ve Trabzonspor formaları giydi. 9 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını terleten Eren Elmalı'nın Trabzonspor'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon euro...