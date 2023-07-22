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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Nantes'dan Eren Elmalı yoklaması! İstenen rakam...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un milli beki Eren Elmalı'ya sürpriz bir talip çıktı. Fransız basını, Nantes'ın genç oyuncu için girişimlerde bulunduğunu yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:28
Tuğçe Erginkoç
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Nantes'dan Eren Elmalı yoklaması! İstenen rakam...

Nenad Bjelica yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Fransız basını, bordo-mavili takımın genç sol beki Eren Elmalı ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un L'Equipe'ten aktardığı habere göre Nantes, Eren Elmalı için nabız yokluyor. Fransız ekibinin oyuncuya 4 yıllık bir sözleşme önerdiği ifade edildi. Öte yandan Trabzonspor'un, milli oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği de aktarıldı.

23 yaşındaki Eren Elmalı, kariyerine Kartalspor altyapısında başladı. Genç futbolcu sırasıyla Kasımpaşa, Silivrispor ve Trabzonspor formaları giydi. 9 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını terleten Eren Elmalı'nın Trabzonspor'la olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 3.6 milyon euro...

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