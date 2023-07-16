TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Bjelica'dan Miha Zajc'a telefon!

Orta sahasına aradığı takviyeyi bulamayan Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayan ve kendisine İtalya'da kulüp arayan Miha Zajc'a teklif gönderildi.

Nenad Bjelica da aynı dili konuştuğu Zajc'ı arayarak, bordo-mavili takımda kendisiyle çalışmak istediğini iletti. Trabzonspor halihazırda Marek Hamsik'in yerine tecrübeli oyuncu arayışlarına devam ediyor olsa da, Zajc'ı da bu mevkide değerlendirebilir.

Hamsik tarzı oyuncuların yaşlarına bakmaksızın oldukça yüksek rakamlar istemeleri yüzünden Trabzonspor yönetimi daha alternatif isimler üzerine yönelmeye karar vermişti. Son olarak geçen sezon Serie B'de Parma forması giyen Franco Vazquez, 34 yaşında olmasına rağmen Trabzonspor'dan yılda 1.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme istedi.