Haberler Trabzonspor 8 ay sonra kazandı

8 ay sonra kazandı

Bu sezon deplasman galibiyetini son olarak Süper Lig’in 8’inci haftasında Kayseri karşısında yaşayan Fırtına’nın deplasman kâbusu 8 ay sonra bitti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
8 ay sonra kazandı

2022-23 sezonunda yaşadığı istikrar sorunuyla hedeflerinden uzaklaşan Karadeniz devi, deplasmanda son olarak ligin 8'inci haftasında oynadığı Yukatel Kayserispor maçında 2-1 galip gelmişti. 10 ve 14'üncü haftada Beşiktaş ve Ankaragücü'yle berabere kalan Fırtına, sonraki 8 deplasmanı kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini, ligden çekilen Gaziantep FK'nın hükmen mağlup sayıldığı 26'ncı haftada kazanan Trabzonspor, 10 hafta sonra rakip sahada kazanmayı bildi. Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde 8 ay sonra ilk dış saha galibiyeti sevincini yaşadı.


17 PUAN TOPLAYABiLDi
Bu sezon Fırtına için işler yolunda gitmedi. Bordo-mavililer deplasmanda istikrarsız bir görüntü ortaya koydu. Oynadığı 17 dış saha maçında 2 beraberlik aldı ve 10 kez yenildi. 17 puan ile dış saha puan durumunda 14. sırada yer alarak taraftarını üzdü.

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