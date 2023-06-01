8 ay sonra kazandı

2022-23 sezonunda yaşadığı istikrar sorunuyla hedeflerinden uzaklaşan Karadeniz devi, deplasmanda son olarak ligin 8'inci haftasında oynadığı Yukatel Kayserispor maçında 2-1 galip gelmişti. 10 ve 14'üncü haftada Beşiktaş ve Ankaragücü'yle berabere kalan Fırtına, sonraki 8 deplasmanı kaybetti. Bu süreçteki tek galibiyetini, ligden çekilen Gaziantep FK'nın hükmen mağlup sayıldığı 26'ncı haftada kazanan Trabzonspor, 10 hafta sonra rakip sahada kazanmayı bildi. Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde 8 ay sonra ilk dış saha galibiyeti sevincini yaşadı.



17 PUAN TOPLAYABiLDi

Bu sezon Fırtına için işler yolunda gitmedi. Bordo-mavililer deplasmanda istikrarsız bir görüntü ortaya koydu. Oynadığı 17 dış saha maçında 2 beraberlik aldı ve 10 kez yenildi. 17 puan ile dış saha puan durumunda 14. sırada yer alarak taraftarını üzdü.