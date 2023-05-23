TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına için kulübüne rest çekti!

Spor Toto Süper Lig'de 6. sırada bulunan Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'yla birlikte gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara başladı.

Bordo mavililerin hedefinde Dinamo Zagreb'in golcüsü Bruno Petkovic yer alıyor.

Dinamo Zagreb'le 1 yıllık kontratı kalan ve yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Bruno Petkovic için Trabzonspor girişimlerini sürdürüyor.

Hırvat kulübü kapıyı 4 milyon euro'dan açarken, Fırtına, 28 yaşındaki forvet için 1.5 milyon euro önerdi.

Eski hocası Bjelica ile çalışmak isteyen Hırvat golcü, "Trabzonspor'a gitmek istiyorum" diyerek kulübüne rest çekti.