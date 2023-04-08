Kasımpaşa Trabzonspor 2-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'nın gollerini 20. dakikada Mounir ve 76. dakikada penaltıdan Eysseric kaydetti Bu sonucun ardından Trabzonspor ligde 44 puanla 6. sırada yer aldı.

Kasımpaşa ise 32 puanla 10. sıraya yükseldi. Trabzonspor gelecek hafta sahasında Beşiktaş ile derbide karşılaşacak. Kasımpaşa ise Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Mounir ve 76'ncı dakikada penaltıdan Eysseric kaydetti.



15'inci dakikada Bakasetas'ın pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Gomez, sol çaprazdan sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Günay gol izin vermedi.



21'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eysseric'in sert şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.



29'uncu dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Mounir geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



Karşılamanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



51'inci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fall'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.



57'nci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkarttı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in pasıyla kendi sahasından hareketlenen Mustafa Eskihellaç, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Burak Şeker, orta sahada Mustafa'nın Eren'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.



68'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Malsa içeri çevirdi. Hüseyin Türkmen'den seken top ceza sahası içinde Mounir'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top direk dibinden auta gitti.



75'inci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Eysseric'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fall, Denswill'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.



76'ncı dakikada atışı kullanan Eysseric, kaleci Uğurcan ve meşin yuvarlağı ters köşelere gönderdi: 2-0.



85'inci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Hamsik ortayı yaptı. Altıpasın hemen gerisinde Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.