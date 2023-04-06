Trabzonspor'da Sergen Yalçın ile ilk görüşme gerçekleşti!

Bordo-mavili yönetim de bu karşılaşma sonrasında Eryaman Stadı'nda mini bir toplantı yaptı. Tüm yöneticiler fikirlerini paylaştı. Ardından da dün görüntülü konferans şeklinde bir toplantı daha gerçekleştirdiler. Vincenzo Montella (Adana Demirspor) ve Çağdaş Atan (Kayserispor) isimleri takım çalıştırdıkları için arka plana itildi.

Birçok yönetici takımın toparlanması ve kısa sürede reaksiyon vermesi için Sergen Yalçın'ın adını öne çıkardı.

RESMİ TEMAS GERÇEKLEŞTİ!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında ilk görüşme gerçekleşti. İlk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenidi. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek.

1.84'LÜK ORTALAMA TUTTURDU

Sergen Yalçın teknik adamlık kariyerine Beşiktaş alt yapısında başladı. Gazintepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta görev yaptı. Siyah-beyazlıların başında 79 maça çıktı. 45 galibiyet, 10 beraberlik, 24 yenilgi aldı. Kartal onun döneminde 152 gol attı. 106 gol yedi. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1.84'lük puan ortalamasına ulaştı. 2 kupa kazandı.

DERELİOĞLU ÇIKARACAK

Yönetim hoca adaylarıyla görüşmelere başlayacak. Ancak hafta sonuna kadar bu temasların sonuçlanmaması durumunda takımı Kasımpaşa maçına İhsan Gündüz Derelioğlu çıkaracak. Ardından da yeni teknik adamın takımı devralmasına kadar Derelioğlu görev yapacak. Daha önce de geçici antrenör olarak Trabzonspor'un başında maça çıkmıştı.