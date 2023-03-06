TRABZONSPOR HABERİ | Fırtına'da Abdullah Avcı'nın en kötü dönemi

Son şampiyon Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla 6. sırada yer alıyor. Karadeniz devi zirve yarışından iyice koparken, teknik direktör Abdullah Avcı da kulüp kariyerindeki en yüksek ortalamayı kazandığı geçtiğimiz sezonun uzağında bir performans sergiliyor. Bordo-mavili takımdaki üçüncü sezonunu geçiren Avcı, ilk döneminde 2.03, şampiyon olduğu geçen sezon 2.13'lük puan ortalaması yakalamıştı. Bu sezon 23. hafta itibariyle ise 1.65 puan ortalamasında kaldı.

TOPLAMDA ORTALAMASI 1.93

Abdullah Avcı bordo-mavili takımın başında çıktığı 116 maçta 65 galibiyet, 29 beraberlik elde etti ve 22 mağlubiyet yaşayarak 1.93 puan ortalaması yakaladı. Tecrübeli hoca, Beşiktaş'ın başında olduğu 210 günlük dönemde ise 27 maçta 11 galibiyet, 3 berberlik ve 13 mağlubiyet almıştı. Ortalaması 1.33 olmuştu. En uzun süreli görev yaptığı Medipol Başakşehir'in başında ise 225 maçta 116 galibiyet, 68 beraberlik almış ve 41 mağlubiyet yaşamıştı. 1.85'lik ortalama yakalamıştı.

İLK DÖNEMİNDE ÇIKIŞA GEÇİRDİ

Ligde 2020-21 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, 17. sırada yer aldı. Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz devi, Abdullah Avcı ile sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti. Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

İKİ SEZONDAKİ TOPLAM YENİLGİYİ AŞTI

Trabzonspor bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı ilk iki sezondaki yenilgi sayısını aştı. Bordo-mavililer, Avcı ile 2020-2021 sezonunda 32, geçen sezonda 38 maçta üçer mağlubiyet olmak üzere toplam 70 lig maçında 6 yenilgi yaşadı. Karadeniz devi, bu sezon ise 23 lig maçında 7 kez mağlup olarak önceki dönemlerinin uzağında görüntü verdi.

GEÇEN YIL ŞAMPİYON OLDU

Trabzonspor, geçen sezon ise 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluğu elde etti.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile 37 sezon sonra şampiyonluk hasretini sonlandırarak taraftarına büyük sevinç yaşattı. Bu sezon ise 38 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor, zirvenin çok uzağında kaldı.