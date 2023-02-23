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UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Saat kaçta olacak? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde son 32 turu oynanacak maçlarla sona erecek. Son 16 turu için 8 takımın daha dahil olacağı turda, rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak. Ülkemizden temsilcilerimiz Başakşehir, Sivasspor ve Basel'i elemesi halinde Trabzonspor'un muhtemel rakipleri de oynanacak maçlar sonrası belli olacak. Peki; Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kura çekimi şifresiz mi olacak? İşte futbolseverlerin merak ettiği soruların yanıtları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 20:30
UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Saat kaçta olacak? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, gruplarını lider tamamlayarak son 16'ya adını yazdırmıştı.

Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna Konferans Ligi'nde devam etmişti. Play-off'un ilk maçında Basel'i sahasında 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, tur için İsviçre'de sahaya çıkacak.

Konferans Ligi'nde oynanacak play-offlar sonrası Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Basel engelini geçmesi halinde Trabzonspor da, son 16'ya katılım hakkı elde edecek. UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu kura çekiminin ne zaman olacağı merak edilmeye başlandı. Peki UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SON 16 KURALARINA DİREKT KATILACAK TAKIMLAR

Konferans Ligi gruplarını lider olarak tamamlayan 8 takım, kuralara direkt olarak katılma hakkı kazandı. Bu takımlar şu şekilde:

Alkmaar, Djurgardens, Nice, Slovan Bratislava, Villarreal, West Ham United ve ülkemizden Başakşehir ile Sivasspor...

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Konferans Ligi kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak.

KONFERANS LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Eşleşme tarihleri ise şu şekilde olacak:

Son 16 maçları: 9 - 16 Mart 2023
Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023
Yarı final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023
Final maçı: 7 Haziran 2023

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