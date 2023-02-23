BASEL TRABZONSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda? Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta?

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Basel - Trabzonspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Trabzonspor, İsviçre temsilcisi Basel'e konuk olacak. İlk maçta sahadan 1-0 galip ayrılan Fırtına, deplasmanda da kazanmak ve tur atlamak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Basel - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BASEL - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Basel - Trabzonspor maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te TV8'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Basel: Hitz, Lopez, Adams, Pelmard, Vogel, Frei, Diouf, Amdouni, Novoa, Kade, Zeqiri.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, karşılaşmada forma giyemeyecek. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markoviç ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

Karadeniz ekibi, Basel'i yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. En son Avrupa kupalarında dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

KULÜP KARİYERİNDE DEPLASMANDA SADECE 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Bu sezon deplasmanda ciddi sıkıntılar yaşan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'daki dış saha şanssızlığını kırarak bir üst turu çıkmak için saha kenarından taktik savaşı verecek. Avcı, kulüp kariyerinde Avrupa'da deplasmanda oynadığı 17 maçta 12 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet alarak kötü bir istatistik ortaya koydu. Deneyimli teknik adam, Avrupa'da dış sahada elde ettiği tek galibiyeti ise 23 Kasım 2017 tarihinde Medipol Başakşehir'in başında Avrupa Lig'nde Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 2-1 mağlup ettiği maçta elde etmişti. 59 yaşındaki teknik adam, söz konusu maçın ardından Avrupa'da oynadığı dış saha maçlarından galip gelme başarısı gösteremedi.

AVCI İLK PEŞİNDE

Avcı'nın Avrupa'da dış sahada bordo-mavili takımın başında galibiyeti bulunmuyor. Avcı, İsviçre temsilcisi Basel'e konuk olacağı maçı kazanarak hem turu geçmek hem de bu şansızlığını yenmek istiyor. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor ile Avrupa'da deplasmanda oynadığı maçlar ve sonuçları şu şekilde:



Kopenhang - Trabzonspor: 2-1

Ferencvaros - Trabzonspor: 3-2

Monaco - Trabzonspor: 3-1

Kızılyıldız - Trabzonspor: 2-1

Roma - Trabzonspor: 3-0

Molde - Trabzonspor: 1-1

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 6. MAÇ

Trabzonspor, ikinci kez katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Konferans Ligi 3. eleme turunda İsveç'in Molde takımı ile sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışları sonrası play-off turuna yükselen Karadeniz ekibi, İtalyan temsilcisi Roma'ya sahasında 2-1, deplasmanda 3-0 mağlup olarak elendi. Trabzonspor, Basel ile sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.

BASEL İLE 2 SEZON ARADAN SONRA

Trabzonspor, İsviçre temsilcisi ile 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda karşılaştı. Sahasında rakibi ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Basel, 13 puanla grubu lider tamamlarken Karadeniz ekibi, 1 puanla son sırada yer almıştı.

AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona, 1994-1995'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

EN FARKLI GALİBİYET

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 148 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu. Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.