"Türkiye" yazılı topa vurmayan çocuğa Trabzonspor'dan hediye

Trabzonspor Kulübü, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde üzerinde "Türkiye" yazılı futbol topu ile oynamak istemeyen çocuğa imzalı futbol topu hediye etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, deprem felaketinden en çok etkilenen illerin başında gelen Kahramanmaraş'ta acıların gölgesinde farklı duyguları içeren anıların yaşandığı belirtildi.

Afşin ilçesinde üzerinde "Türkiye" yazılı topu gördüğünde, "Üzerinde Türkiye yazıyor, ben o topa vurmam." diyen çocuğun sosyal medyada görüntülerinin yer aldığı aktarılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın talimatıyla çocuğa, kulübün futbol topu ve çocuk formalarının hediye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kahramanmaraş'a gönderilen topu şampiyon Trabzonspor'un efsane futbolcularından Ali Kemal Denizci ile Necati Özçağlayan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde görevli Aslan Kar'a teslim ettiler. Top ve formaların Kahramanmaraş'ta koordinatör olarak görevlendirilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teslim edilerek çocuklara ulaştırılması planlandı." ifadelerine yer verildi.