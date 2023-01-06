Son şampiyon Trabzonspor, dün Giresunspor'a şans tanımadı. Geçen hafta Karagümrük deplasmanından 4-1'lik şok yenilgi ile ayrılan Fırtına, dün hırslı ve etkili futbolu ile göz doldurdu. Birçok net pozisyondan yararlanamayan bordo-mavililer, Bajic'in 30'da kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci devrede ise kasırga gibi esti.

EVDE 18 PUAN ALDI

Defalarca deneyen ama Onurcan'ı geçemeyen Gomez, 69'da farkı ikiye çıkardı. 75'te Doğucan son sözü söyledi. Puanını 29'a çıkaran Karadeniz devi, zirve ile puan farkının açılmasını engelledi. Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon evinde 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. 18 puan topladı; 6 puan yitirdi.

AKYAZI BÜYÜSÜ

Trabzonspor, ligde sahasında son olarak 8 Mart 2021'de Alanya'ya 3-1 kaybetmişti. Bu tarihten sonra oynadığı hiçbir maçta bileğini bükebilen olmadı. Akyazı'da yaklaşık 2 yıldır kaybetmeyen, bu süreçte 33 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, dünkü ile birlikte 20 galibiyet elde etti. 12 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

GİRDİ VE ATTILAR!

Karadeniz devinin hocası Abdullah Avcı, Giresun maçının 74. dakikasında Gomez-Djaniny ve Bakasetas-Doğucan değişikliğini yaptı. İki futbolcu girdikten saniyeler sonra farkı üçe çıkardı. Djaniny klas çalımlarla Giresunlu oyuncuları çaresiz bıraktı, pasını verdiği Doğucan da klas bir vuruşla farkı üçe çıkardı. 22 yaşındaki ön libero Fırtına'da ilk kez fileleri sarstı.

AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fırtına, geçen hafta 4-1 kaybettiği Karagümrük maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Stoperde kart cezalısı Bartra'nın yerine Gbamin, sağ bekte sakat Hüseyin'in yerine Larsen, sağ kanatta ise sakatlanan Visca'nın yerine Bardhi ilk 11'de sahaya çıktı.

ARİF BOŞLUK SİFTAHI

Avcı'nın altyapıdan kadroya dahil ettiği Arif Boşluk, kupadaki Samsun maçına ilk 11'de başlamıştı. Ligde forma giyemeyen 19 yaşındaki sol bek dün ilk kez bir lig maçında kadroda yer aldı. Stoper Denswil 3, sağ kanat Lahtimi ise 2 maç sonra kadroya girdi.

9. GALİBİYET GELDİ

Karadeniz devi ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde toplamda 9 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 4, Giresunspor ise 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer 12, yeşil-beyazlı ekip ise 6 gol attı.

TREZEGUET BİR HAFTA ERTELEDİ

Fenerbahçe filelerini sarsarak ligdeki gol sayısını 5'e yükselten ve takımın en skorer ismi olan 28 yaşındaki oyuncu toplamda 7 gol + 3 asiste imzasını attı. Bir kez daha sahne alması halinde geride kalan sezon ulaştığı gol sayısını (6) yakalayacak Trezeguet, geçen haftadan sonra dünü de boş geçti. Mısırlı yıldız geçen yılki sayısına Alanya maçında ulaşmaya çalışacak.

86 MAÇTA 175 PUAN ALDI

Fırtına, Avcı yönetiminde 2020-21 sezonunun 9. haftasından itibaren 86 lig maçı oynarken, 49 galibiyet, 28 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşayıp, 175 puan topladı ve 2,04'lük puan ortalaması yakaladı.