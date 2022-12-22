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Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer vefatının 2. yılında anıldı

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevinde bulunmuş efsane isimlerinden Özkan Sümer vefatının 2. yılında anıldı. Törene Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'da katıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 18:33
Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer vefatının 2. yılında anıldı

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer için vefatının 2'nci yılında anma programı düzenlendi.

Trabzonspor Asbaşkanı Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen programda, Özkan Sümer'le 1974 yılında tanıştıklarını söyledi.

Sağıroğlu, "Gerçekten bir devrimciydi, yenilikçiydi, örnekti. Sadece sportif anlamda değil bütün sosyal hayatında da bütün insanlara örnek olacak biriydi. Gerçekten kendisinden çok şeyler öğrendik. İyi ki Özkan Sümer'i tanımışım. İyi ki onunla beraber olmuşum. İyi ki onunla birlikte vakit harcamışım. Allah nur içinde yatırsın." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Trabzonspor efsanesinin, efsanelerinin başladığı sürecin gençlik ve okul yıllarına denk geldiğini belirterek, "O dönemin iki tane hocası Ahmet Suat Özyazıcı'yı da saygıyla analım. Onunla burada tanışma kısmetim oldu. Özkan hocayla daha evvelden iletişimimiz oldu." dedi.

Avcı, 2020 yılında Trabzonspor'a teknik direktör olduktan bir gün sonra Özkan Sümer'in kendisiyle görüşmek için telefon numarasını istediğini ifade ederek, "Ben arayayım hocayı dedim. Aradım, kendisiyle konuştum. 'Ziyaretine gelmek istiyorum.' dedi. 10 gün sonra da Hakkın rahmetine kavuştu. Kulübün içinde hocanın hikayeleri, yaptıkları, anıları, sözleri, altyapıda yaptıkları hiç bitmiyor ve bu hikayeleri dinlemeye devam ediyoruz. Hem Türk futbolu için hem de Trabzonspor için önemli işler yapmış." şeklinde konuştu.

Trabzon'a ilk geldiğinde Trabzonspor müzesini gezdiğini anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Allah 24-25 ayda 3 kupa nasip etti bize. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş ve o tarihte yer aldığım için çok mutluyum. Hoca için çok güzel ifadeler vardı. Kupalar bırakabilirsin ama çok doğru izler bırakmaktır önemli olan. Ben de o izleri bir gün buradan ayrıldığımda umarım (Özkan Sümer) hoca gibi o izlerden bahsedilecek bir durum oluştururum. Tekrar herkese, Trabzonspor ailesine teşekkür ediyorum."

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Allah rahmet eylesin. Özkan hocamızın mekanı cennet olsun. Özkan Sümer'i futbola yenilik getiren anlayışlarından, futbol sonuçları itibarıyla şehrimize getirdiği şampiyonluklardan çok öte değerleriyle birlikte anıyoruz, anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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