Haberler Trabzonspor Trabzonspor ve Türk futbolunun 'Bilge kişisi' Özkan Sümer'in vefatının 2. yılı

Trabzonspor ve Türk futbolunun 'Bilge kişisi' Özkan Sümer'in vefatının 2. yılı

Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede 22 Aralık 2020'de vefat eden "futbolun bilge kişisi" Özkan Sümer, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevinde bulunan tek isim olarak tarihe geçti. Sümer'in teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor 2 lig şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, başkanlığı döneminde de 1 Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi. A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor, Petrol Ofisi, Konya Mobellaspor'da teknik direktörlük yapan Sümer, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:27
Trabzonspor ve Türk futbolunun 'Bilge kişisi' Özkan Sümer'in vefatının 2. yılı

Trabzonspor ve Türk futboluna hayatını adayan Özkan Sümer, vefatının 2. yılında anılıyor.

Kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde 22 Aralık 2020'de yaşamını yitiren Sümer, 1940 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi.

Sümer, futbola ilk olarak ortaokul yıllarında İdmanocağı'nda başladı. Yolspor ve Zonguldak Kömürspor'un ardından Sümer, Trabzonspor'un 1967'de kuruluşuyla bordo-mavili formayı sırtına geçirdi.

Trabzonspor'da 3 yıl futbol oynayarak takım kaptanlığı yapan Sümer, Sebat Gençlik'e antrenör-futbolcu olarak transfer edildi.

1972-1973 sezonunda Trabzonspor'da genç takım antrenörlüğüne getirilen ve altyapı ile ilgili çalışmalarda bulunan Özkan Sümer, 1978-1979 sezonu öncesi yardımcılığını yaptığı Ahmet Suat Özyazıcı'nın ayrılmasıyla A takım teknik direktörü oldu.

Trabzonspor'da 2 lig şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası

Özkan Sümer, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'daki ilk görevinde lig şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Bordo-mavililer, Sümer yönetiminde 1980-1981 sezonunda da ligde şampiyonluğa uzandı.

Trabzonspor'da başlayan teknik direktörlük hayatında Sümer, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor, Petrol Ofisi ve Konya Mobellaspor'u da çalıştırdı.

"Futbolun bilge insanı" olarak da adlandırılan Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve spor yazarlığı görevinde bulundu.

Başkanlığı döneminde Türkiye Kupası

Özkan Sümer, Trabzonspor Kulübünde 2000'de yapılan olağan genel kurulda başkan seçildi.

Bordo-mavililerin 12. başkanı olan Sümer'in 31 Aralık 2000'de başladığı görevi, 2 yıl 8 ay sürdürdü.

Karadeniz temsilcisi, Sümer'in 5 Eylül 2003'te sona eren başkanlığı döneminde 2002-2003 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine getirdi.

Sümer, bu dönemde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda tribünler önünde bulunan tel örgüleri kaldırarak Türk futboluna örnek oldu.

Galatasaray'da da kupa kazandı

Özkan Sümer, Galatasaray'da 1 Türkiye, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası başarısı elde etti.

1981-1982 sezonunda Galatasaray Teknik Direktörü olarak göreve başlayan Sümer, 1 Türkiye, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. 1982-1983 sezonunun bitimine 2 hafta kala görevinden istifa eden Sümer, Trabzonspor altyapı koordinatörlüğüne geri döndü.

Trabzonspor'un her kademesinde görev aldı

Özkan Sümer, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçti.

Türk futbolunda "Baba Hakkı" ve "Büyük Fikret" gibi futbolun 3 kademesinde görev yapan Sümer, Trabzonspor ve Türk futboluna damga vurdu.

Sümer, Trabzonspor'da altyapı koordinatörlüğü yaparak birçok oyuncuyu yetiştirip Türk futboluna kazandırırken en son Ahmet Ağaoğlu döneminde genel koordinatörlük görevinde bulundu.

Özkan Sümer döneminde Trabzonspor, kadın futbol takımını kurarak şampiyonluk sevinci de yaşadı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Herkes bu haberi bekliyordu! Fatih Terim’den olay geri dönüş sinyali: "İyi bir teklif olursa..."
Ve Roman Abramovich, Türkiye'de! İngilizler hedefini açıkladı
Usta yazardan F.Bahçe yorumu! "Sadece 5 dakika..."
Bomba transfer iddiası! Marcao ve Beşiktaş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dev derbinin biletleri satışa çıkıyor
Trabzonspor'a dudak uçuklatan gelir!
2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Başkan Erdoğan tarih verdi
Başkan Erdoğan 2023 yeni asgari ücret zammı için ilk kez tarih verdi!
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev derbinin biletleri satışa çıkıyor Dev derbinin biletleri satışa çıkıyor 12:44
Isco'nun sözleşmesi feshedildi! Isco'nun sözleşmesi feshedildi! 12:43
Trabzonspor'a dudak uçuklatan gelir! Trabzonspor'a dudak uçuklatan gelir! 12:41
4 büyükler için flaş transfer iddiası! 4 büyükler için flaş transfer iddiası! 12:31
Göztepe'nin tesellisi Furkan Malak oldu Göztepe'nin tesellisi Furkan Malak oldu 12:26
Türk futbolunun 'Bilge kişisi' Özkan Sümer anılıyor Türk futbolunun 'Bilge kişisi' Özkan Sümer anılıyor 12:24
Daha Eski
Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif! Galatasaray'da Sacha Boey için çılgın teklif! 12:19
Ochoa İtalya yolcusu! Ochoa İtalya yolcusu! 11:59
Vincent Aboubakar'dan ayrılık kararı! Vincent Aboubakar'dan ayrılık kararı! 11:24
Ronaldo tarihe geçmeye hazırlanıyor! Yeni maaşı... Ronaldo tarihe geçmeye hazırlanıyor! Yeni maaşı... 11:23
Galatasaray'da as kadro sahneye çıkıyor! Galatasaray'da as kadro sahneye çıkıyor! 11:17
Verstappen'den sezon değerlendirmesi Verstappen'den sezon değerlendirmesi 11:13