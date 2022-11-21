Daha hızlı bir takım

Abdullah Avcı, 1.5 aylık Dünya Kupası arasını bir fırsat olarak görüyor. Antalya kampında taktik antrenmanların yanı sıra fiziksel çalışmalara da ağırlık verecek olan bordo-mavili hoca, daha dirençli ve mücadeleci bir takım oluşturmak istiyor. Özellikle ön alanda pres ve topu kısa sürede kazanma üzerinde duracak olan Avcı, daha hızlı oynayan bir Trabzonspor ortaya çıkarmayı planlıyor. Karadeniz devinin teknik patronu, duran toplarla ilgili de ekstra çalışmalar yaptıracak.

ÇOK İYİ İŞLER YAPACAĞIZ

Teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun erken olarak nitelendirilebilecek ikinci yarısına damga vurmak istediklerini belirtti. Bordomavili hoca, "Gerekli öz eleştirilerimizi yaptık. Hazırlıklarımızı, planlarımızı ve projelerimizi sahaya yansıtacağız. Bu aradan sonra çok daha iyi işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Biz çok iyi bir aileyiz ve çok da iyi bir takımız. Geçen sene şampiyonluğa ulaştık, bu sezon çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Hem Avrupa'da hem de ligde çok daha farklı şeyler başarabiliriz" ifadelerini kullandı.



HAZIRLIKLAR BUGÜN BAŞLIYOR

Trabzonspor'da Dünya Kupası nedeni ile takıma verilen 8 günlük izin bugün sona eriyor. Bordo-mavili takım saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı idmanlarla ara dönemdeki hazırlıklarına başlayacak.



BİR HAFTA TESİSLERDE

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 7 gün boyunca Trabzon'da çalışacak. Ardından da Antalya'da 11 günlük bir kampa girecek. Ülkelerinin milli takım kamplarına giden oyuncuların dışındaki tüm futbolcular antrenmanlara katılacak.





MİLLİLER GEÇ KATILACAK

Milli takım kamplarına giden Uğurcan, Umut, Eren, Hamsik, Trezeguet, Siopis ve Gbamin ilk etap çalışmalarına geç katılacak. En az 5 gün daha izin yapacak bu oyunculardan yabancıların yol mesafesinden dolayı direkt Antalya'ya gelebileceği belirtildi. Larsen ve Gomez ise Dünya Kupası sonrası Trabzon'a dönecek.



TRANSFERLER ETKİSİZ KALDI

Djanıny gibi şampiyonlukta önemli payı bulunan yıldız futbolcular bu sezon yokları oynarken, büyük umutlarla yuvaya dönen Yusuf Yazıcı da sınıfta kaldı. Cornelius'un yerine alınan forvetler Gomez ve Umut beklenen etkiyi gösteremedi.



KALEYİ KAPATAMADI

Karadeniz devi, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 4 maçta da kalesinde gol gördü. Söz konusu periyotta 7 kez geçit verdi. Dış sahada oynadığı 7 maçta toplam 12 gol yedi. Trabzonspor evinde ise rakiplerine sadece 4 gol izni verdi.



LAHTİMİ BEKLENTİSİ

Abdullah Avcı, çok şey beklenen Lahtimi ile ilgili bir süre önce yaptığı açıklamada, "Lahtimi'yi oynatmak için doğru zamanı bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 21 yaşındaki sağ kanadın oynamasını taraftar da istiyor.



GENÇLER İÇİN FIRSAT

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Naci Ünüvar ile Lahtimi teknik patron Abdullah Avcı'dan bekledikleri şansı çok fazla bulamamışlardı. Dünya Kupası için lige verilen 45 günlük ara bu iki genç oyuncu için büyük fırsat olarak değerlendiriliyor.



EVİNDE BİR BAŞKA

Trabzonspor ilk devrede iç sahada yenilgi yüzü görmedi. 6 karşılaşmaya çıktı. Hatayspor, Gaziantep ve Sivasspor'u yendi. Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor ile berabere kaldı. Fırtına, Akyazı'da bir başka.



VERİMSİZ YILDIZLAR

Karadeniz devi, Dünya Kupası arasına kadar Yusuf Yazıcı, Djaniny, Gomez gibi yıldızlarından verim alamadı. Trabzonspor'da, sonuçlardan çok oynanan futbol eleştirilirken, tek çare 1.5 aylık Dünya Kupası arası olarak görülüyor.



MUHAMMET FARKI

Fırtına, kalesinde 16 gol gördü. Bunların tamamını Uğurcan yedi. Deneyimli eldiven 11 karşılaşmada 16 gol yedi. Muhammet Taha Tepe 2 defa maça çıktı. 0-0 biten G.Saray derbisi ve 1-0 kazanılan Ümraniye maçında kaledeydi.