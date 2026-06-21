Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri öncesinde adı transferde sık sık gündeme gelen Mason Greenwood ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, 24 yaşındaki İngiliz yıldızı kadrosuna katabilir. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 06:50
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.
Kanarya, kadrosuna eski yıldızı Vedat Muriqi'yi resmen kattı.
Kosovalı yıldızın ardından sarı-lacivertlilerde yapılacak yeni transferler sabırsızlıkla beklenirken oldukça flaş bir gelişme yaşandı.
Transferde önemli hamleler yapan Fenerbahçe'de Mason Greenwood ismi yeniden gündeme geldi.
Başkanlık seçimi süresince sarı-lacivertli takımla sık sık adı gündeme gelen 24 yaşındaki sağ kanadın durumu yeniden masaya yatırıldı.
Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in İngiliz yıldızı takip ettiği belirtildi.
Marsilya'dan ayrılmak isteyen Greenwood'un Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Ancak yıldız oyuncunun hem yüksek bonservisi hem de yıllık maaş talebi değerlendiriliyor.
Şu anda 24 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferde öncelik olmadığı, alternatifler arasında yer aldığı bildirildi.
Greendwood'un adı İtalyan kulüpleri Roma ve Juventus'la da anılıyor.