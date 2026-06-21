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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de transferde Mason Greenwood gelişmesi!

Fenerbahçe'de transferde Mason Greenwood gelişmesi!

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri öncesinde adı transferde sık sık gündeme gelen Mason Greenwood ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya, 24 yaşındaki İngiliz yıldızı kadrosuna katabilir. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de transferde Mason Greenwood gelişmesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe'de transferde Mason Greenwood gelişmesi!

Kanarya, kadrosuna eski yıldızı Vedat Muriqi'yi resmen kattı.

Fenerbahçe'de transferde Mason Greenwood gelişmesi!

Kosovalı yıldızın ardından sarı-lacivertlilerde yapılacak yeni transferler sabırsızlıkla beklenirken oldukça flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de transferde Mason Greenwood gelişmesi!

Transferde önemli hamleler yapan Fenerbahçe'de Mason Greenwood ismi yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe'de transferde Mason Greenwood gelişmesi!

Başkanlık seçimi süresince sarı-lacivertli takımla sık sık adı gündeme gelen 24 yaşındaki sağ kanadın durumu yeniden masaya yatırıldı.

Fenerbahçe'de transferde Mason Greenwood gelişmesi!

Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in İngiliz yıldızı takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de transferde Mason Greenwood gelişmesi!

Marsilya'dan ayrılmak isteyen Greenwood'un Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de transferde Mason Greenwood gelişmesi!

Ancak yıldız oyuncunun hem yüksek bonservisi hem de yıllık maaş talebi değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'de transferde Mason Greenwood gelişmesi!

Şu anda 24 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferde öncelik olmadığı, alternatifler arasında yer aldığı bildirildi.

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