Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

Son dakika haberleri... Trabzonspor, eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı sezon başında kiralık olarak tekrardan kadrosuna kazandırmıştı. Bonservisi Lille'de bulunan milli futbolcuda flaş bir gelişme yaşandı. Yazıcı'ya İtalya Serie A ekibinin talip olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 09:28
TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

Trabzonspor'un büyük beklentilerle kiralık olarak kadrosuna kattığı eski yıldızı Yusuf Yazıcı, beklenen performansı ortaya koyamadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

Milli yıldız için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

YUSUF YAZICI İTALYA YOLUNDA

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Salernitana'nın, transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcuyu hedeflerinden biri olarak belirlediği aktarıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

Yusuf Yazıcı'nın hücum özellikleri olan bir orta saha profiline sahip olduğu, adam eksiltme özelliği olduğu, ön alanda takımı için sayısal üstünlük yaratabileceği ve orta saha ile hücum arasında bir bağlantı olabileceği kaydedildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

Milli futbolcunun transferinin 7-8 milyon euro bedelle bitebileceği iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

Salernitana'nın sportif direktörü Morgan De Sanctis'in de devrede olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

Yazıcı takımına skor katkısı sağlayamadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

Yusuf Yazıcı'nın bonservisi Lille'de bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

Fransız kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

Yusuf, Lille formasıyla 93 maçta forma giydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

Yazıcı, 17 gol 11 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

25 yaşındaki futbolcunun 15 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

DİĞER
Son dakika Cristiano Ronaldo haberleri: Manchester City, Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu! Flaş röportajın ardından açıklama gecikmedi...
Merve Boluğur ile Mert Aydın neden boşanıyor? 'Senin gibi hatunu elinden kaçıran adama ne denir?' sorusuna olay yanıt: "Noksanım ama..."
F.Bahçe'den süper yetenek atağı! Görüşme başlıyor
Flaş! Beşiktaş sözleşmesini feshetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Marek Hamsik açıkladı! Trabzonspor'dan sonra...
Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi!
Prematüre nedir, ne demek?
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (18 Kasım)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brooklyn Kevin Durant ile kazandı! Brooklyn Kevin Durant ile kazandı! 09:49
Marek Hamsik açıkladı! Trabzonspor'dan sonra... Marek Hamsik açıkladı! Trabzonspor'dan sonra... 09:46
F.Bahçe'den süper yetenek atağı! Görüşme başlıyor F.Bahçe'den süper yetenek atağı! Görüşme başlıyor 09:33
Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli... Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli... 09:28
Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi! Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi! 09:23
Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 09:16
Daha Eski
Başarının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve o tercih... Başarının sırrı ortaya çıktı! İstanbul ve o tercih... 09:06
Ronaldo'dan flaş Messi sözleri! "Aynı takımda..." Ronaldo'dan flaş Messi sözleri! "Aynı takımda..." 09:03
Flaş! Beşiktaş sözleşmesini feshetti Flaş! Beşiktaş sözleşmesini feshetti 08:40
Olay sözler! "Fiyat-fayda dengesi felaket" Olay sözler! "Fiyat-fayda dengesi felaket" 08:16
Flaş G.Saray yorumu! "Bu takımda diğerlerinde olmayan..." Flaş G.Saray yorumu! "Bu takımda diğerlerinde olmayan..." 07:38
"G.Saray olmaz! F.Bahçe ile masadayız" "G.Saray olmaz! F.Bahçe ile masadayız" 01:30