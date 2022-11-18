TRABZONSPOR HABERLERİ | Yusuf Yazıcı Serie A yolcusu! Transfer bedeli...

Trabzonspor'un büyük beklentilerle kiralık olarak kadrosuna kattığı eski yıldızı Yusuf Yazıcı, beklenen performansı ortaya koyamadı.
Trabzonspor'un büyük beklentilerle kiralık olarak kadrosuna kattığı eski yıldızı Yusuf Yazıcı, beklenen performansı ortaya koyamadı.
Milli yıldız için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü.
YUSUF YAZICI İTALYA YOLUNDA
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Salernitana'nın, transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcuyu hedeflerinden biri olarak belirlediği aktarıldı.
Yusuf Yazıcı'nın hücum özellikleri olan bir orta saha profiline sahip olduğu, adam eksiltme özelliği olduğu, ön alanda takımı için sayısal üstünlük yaratabileceği ve orta saha ile hücum arasında bir bağlantı olabileceği kaydedildi.
Milli futbolcunun transferinin 7-8 milyon euro bedelle bitebileceği iddia edildi.
Salernitana'nın sportif direktörü Morgan De Sanctis'in de devrede olduğu belirtildi.
İtalyan futbol adamının, Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi.
Transferin gerçekleşmesi halinde Yusuf Yazıcı kariyerinde ilk kez Serie A'da forma giyecek.
Milli oyuncu bu sezon Trabzonspor'da 8 maçta süre aldı.
Yazıcı takımına skor katkısı sağlayamadı.
Yusuf Yazıcı'nın bonservisi Lille'de bulunuyor.
Fransız kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Yusuf, Lille formasıyla 93 maçta forma giydi.
Yazıcı, 17 gol 11 asistlik performans sergiledi.
25 yaşındaki futbolcunun 15 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.