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SON DAKİKA | Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen için sözleşme açıklaması! KAP'a bildirildi

Son dakika haberleri... Trabzonspor'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama geldi. Bordo-mavili ekip, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini uzattığını bildirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 12:50
SON DAKİKA | Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen için sözleşme açıklaması! KAP'a bildirildi

Trabzonspor'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama geldi. Bordo-mavili ekip, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini uzattığını bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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