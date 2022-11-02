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Trabzonspor Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u ağırlayacak! İşte maç öncesi rakamlar

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Perşembe günü sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 146 karşılaşmada 52 galibiyet, 37 beraberlik, 57 yenilgi aldı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 10:19
Trabzonspor Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u ağırlayacak! İşte maç öncesi rakamlar

UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında 3 Kasım Perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 147. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 146 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 188 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 92, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 93. maç

Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 93. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 92 maçın 35'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 126 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

Avrupa'daki tarihi galibiyetler

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 146 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 146 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol
Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 30 10 8 12 25 36
Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18
UEFA Kupası-Avrupa Ligi 92 35 22 35 126 128
UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12
UEFA Konferans Ligi 4 - 2 2 5 9
Toplam 146 52 37 57 188 203

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