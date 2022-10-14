Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın Monaco maçındaki kurtarışı en iyiye aday!

Uğurcan Çakır'ın Monaco maçındaki kurtarışı en iyiye aday!

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un sahasında Monaco'yu 4-0 yendiği maçta Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarış, UEFA Avrupa Ligi Twitter hesabı tarafından haftanın en iyisine aday gösterildi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 12:16
Uğurcan Çakır'ın Monaco maçındaki kurtarışı en iyiye aday!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Monaco'yu 4-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililerin başarılı eldiveni Uğurcan Çakır da yaptığı kritik kurtarışla maça damga vurdu. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabı milli file bekçisinin maçta yaptığı o kurtarışı haftanın en iyisine aday gösterdi.

Öte yandan Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe de deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 yendi. Bu mücadelede rakip takımın kalecisi Kenan Piric'in, Valencia'nın şutunu çıkardığı pozisyon da haftanın en iyi kurtarışı adayları arasında yer aldı.

Diğer adaylar ise Omonoia kalecisi Francis Uzoho ile Sturm Graz kalecisi Jörg Siebenhandl oldu.

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