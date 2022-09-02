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Fırtına Maxi Gomez'i 36 saatte bitirdi!

Fenerbahçe’nin de görüştüğü Valencia’nın 26 yaşındaki Uruguaylı forvet dün İstanbul’a geldi... Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Gomez'i 36 saat içinde bitirdi” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 06:50
Fırtına Maxi Gomez'i 36 saatte bitirdi!

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Transferde şaha kalkan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 aydır almak istediği Maxi Gomez'i renklerine bağladı. Fenerbahçe ile uzayan transfer sürecinden sıkılan Uruguaylı forvet menajerler üzerinden Trabzonspor'a önerilince yönetim kurulu hemen harekete geçti ve işi bitirdi. Fırtına'nın İspanya'dan renklerine bağladığı Bartra ve Bardhi de bu transfer sürecinde etkin rol oynadı. Dün İspanya'nın Valencia kentinden kalkan özel uçakla saat 14.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Gomez'i Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı. Başkan Ağaoğlu, 26 yaşındaki forvet ile birlikte foto muhabirlere ve kameramanlara poz verdikten sonra bu transfer sürecinin detaylarını açıkladı.

GİZLİ OPERASYON

"Hayırlı olsun" diyerek sözlerine başlayan Başkan, "Biz biraz sessiz yaptık transferi. 36 saat içinde bitti diyebiliriz" dedi. Fenerbahçe'nin Gomez'e teklifiyle ilgili bir bilgisi olmadığını kaydeden Ağaoğlu, "Bu transferlerin sirküle olmaması lazım. Medyada çıktığı anda farklı algılanabiliyor. Bir kulüp aynı pozisyonda 5-6 oyuncuyla görüşüyor, neticede birini alıyor. En doğru yolu bu işlerin sessiz sedasız halledilmesi. Biz de galiba öyle yaptık" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, Uruguaylı golcünün bugünkü HangiKredi Ümraniyespor maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili soruya ise "Bizim görevimiz transferi yapıp hocaya teslim etmek. Gerisi hocanın kararı" yanıtını verdi.

DOMİNANT TAKIM GOLCÜSÜ

Eğer ceza sahasının içini dolduracak, stoperleri fiziğiyle zorlayacak, kafa toplarına vuracak ya da indirecek, pozisyon bilgisi ortanın üzerinde bir santrfor arıyorsanız Maxi Gomez size göre... Uruguaylı yıldız, Valencia'da beklenen gol sayısına ulaşamadı çünkü son iki sezonda savunma-kontra futbolu oynatan Javi Gracia ve Jose Bordalas'la çalıştı. Oysa ki Maxi'den verim almanız için oyunu domine etmeniz, ceza sahasına bol bol girmeniz gerekir. Bu özelliği sebebiyle bizim ligimizde, bilhassa iç sahada beklenen verim alınır.

BİZE HER YER TRABZON

Trabzonspor Gomez'i, İstanbul'a gelmeden hemen önce, "Bize her yer Trabzon" videosu ile tanıttı. Ardından ise 27 yaşındaki forvet havalimanına ayak basar basmaz, "Trabzonspor'a imza attığım için çok keyifliyim, çok mutluyum" ifadesini kullandı.

5 GOL ATTI 1 ASİST YAPTI

Gomez bu sezon Valencia'da 3 maçta şans buldu. Tecrübeli santrfor daha önce Defensor ve Celta Vigo formaları da giydi. Gomez geçen sezon Valencia formasıyla 32 resmi maça çıkarken, 5 gol atıp 1 asist yapmıştı.

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