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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Justin Kluivert!

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. 98'li oyuncu kuralını göz önünde bulunduran bordo-mavililerde flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Fırtına'nın bonservisi AS Roma'da bulunan Justin Kluivert'i gündemine aldığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 12:27
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Justin Kluivert!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Justin Kluivert!

Kanat hamlesi için temaslarını sürdüren bordo-mavililer 98'li oyuncu kuralını da hesaba katarak hamle yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Justin Kluivert!

Karadeniz Gazete'nin haberine göre bu doğrultuda gündeme gelen son isim Justin Kluivert oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Justin Kluivert!

Son iki sezonda Leipzig ve Nice'e kiralanan Hollandalı kanat için bir süredir temaslarını sürdüren bordo-mavililer, Roma ile anlaşma zemini arıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Justin Kluivert!

ÖNCELİK MASOURAS

Trabzonspor, bir süredir kadrosuna katmak istediği Masouras için yeni bir hamle yapsa da Yunan kulübü 28 yaşındaki kanat için bonservis pazarlıklarında indirime gitmiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Justin Kluivert!

Bordo-mavililer, Masouras için Olympiakos ile anlaşma zemini bulamazsa Kluivert'ı zorlayacak.

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