TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Justin Kluivert!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.
Kanat hamlesi için temaslarını sürdüren bordo-mavililer 98'li oyuncu kuralını da hesaba katarak hamle yapmak istiyor.
Karadeniz Gazete'nin haberine göre bu doğrultuda gündeme gelen son isim Justin Kluivert oldu.
Son iki sezonda Leipzig ve Nice'e kiralanan Hollandalı kanat için bir süredir temaslarını sürdüren bordo-mavililer, Roma ile anlaşma zemini arıyor.
ÖNCELİK MASOURAS
Trabzonspor, bir süredir kadrosuna katmak istediği Masouras için yeni bir hamle yapsa da Yunan kulübü 28 yaşındaki kanat için bonservis pazarlıklarında indirime gitmiyor.
Bordo-mavililer, Masouras için Olympiakos ile anlaşma zemini bulamazsa Kluivert'ı zorlayacak.