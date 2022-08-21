Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor. Stoper bölgesine takviye yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren ve sonuç olarak Marc Bartra'yı kadrosuna katan bordo-mavililerde flaş bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibinin Watford forması giyen William Troost-Ekong'a kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 12:24
BURAKHAN BERKAN ACAR
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

Süper Lig'de 3. hafta sonunda 6 puanı bulunan bordo-mavililerde takıma takviyeler sürdürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

Stoper mevkiine bir süredir arayışlarda bulunan ve son olarak Marc Bartra'yı kadrosuna kazandıran Karadeniz ekibinde flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

Daily Post'un haberine göre Trabzonspor'un, Watford oyuncusu William Troost-Ekong'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

Bordo-mavililerin defans oyuncusuna geçtiğimiz günlerde bir teklifte daha bulunduğu ve İngiliz ekibi tarafından geri çevrildiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

Ülkemizde Bursaspor formasıda giyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Avrupa'nın birçok liginde forma giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

Geride bıraktığımız sezonda Watford'la 18 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, herhangi bir skor katkısında bulunamamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

Ekong'un Championship ekibiyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

WILLIAM TROOST-EKONG KİMDİR?

William Troost-Ekong, 1 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

Milli takımlar seviyesinde Hollanda'nın alt yaş kategorisinde Hollanda formaları giymiş fakat sonrasında Nijerya'yı tercih etmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

Defans oyuncusu Nijerya ile 62 maçta forma şansı bulmuş ve 4 gollük katkı sağlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

William Troost-Ekong'un 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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