TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan William Troost-Ekong'a kiralama teklifi!

Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'de 3. hafta sonunda 6 puanı bulunan bordo-mavililerde takıma takviyeler sürdürülüyor.
Stoper mevkiine bir süredir arayışlarda bulunan ve son olarak Marc Bartra'yı kadrosuna kazandıran Karadeniz ekibinde flaş bir gelişme yaşandı.
Daily Post'un haberine göre Trabzonspor'un, Watford oyuncusu William Troost-Ekong'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı belirtildi.
Bordo-mavililerin defans oyuncusuna geçtiğimiz günlerde bir teklifte daha bulunduğu ve İngiliz ekibi tarafından geri çevrildiği iddia edildi.
Ülkemizde Bursaspor formasıda giyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Avrupa'nın birçok liginde forma giymiştir.
Geride bıraktığımız sezonda Watford'la 18 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, herhangi bir skor katkısında bulunamamıştır.
Ekong'un Championship ekibiyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
WILLIAM TROOST-EKONG KİMDİR?
William Troost-Ekong, 1 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur.
28 yaşındaki futbolcu Hollanda'nın Haarlem kentinde dünyaya gelmiştir.
Stoper mevkiinde forma giyen oyuncu gençlik kulüplerini SV Overbos, Bishop's Stortford, FC Fulham ve Tottenham Hotspur'da geçirmiştir.
Ekong kariyerinde FC Groningen, FC Dordrecht, KAA Gent, Haugesund, Bursaspor, Udinese ve Watford formaları giymiştir.
Milli takımlar seviyesinde Hollanda'nın alt yaş kategorisinde Hollanda formaları giymiş fakat sonrasında Nijerya'yı tercih etmiştir.
Defans oyuncusu Nijerya ile 62 maçta forma şansı bulmuş ve 4 gollük katkı sağlamıştır.
William Troost-Ekong'un 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.