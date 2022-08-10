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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Stoper mevkiine takviye yapacak olan bordo-mavililerde flaş bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibinin Mark Bartra ve Jeison Murillo ile temasları sıklaştırdığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

Fırtına'da gündem yoğun… Sezonun başlaması ve Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya verilecek liste gününün yaklaşmasıyla birlikte sağ stoper arayışları hız kazandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

Gündeme gelen iki isim daha önce de temas kurulan Mark Bartra ve Jeison Murillo.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

Trabzonspor, Real Betis forması giyen Bartra için kulübüne 3 milyon euro bonservis önerdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

İspanyol temsilcisi ise kapıyı 4 milyon Euro'dan açtı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

Abdullah Avcı çok beğendiği 31 yaşındaki savunmacının transferini çok istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

Bartra'nın tecrübesiyle Hugo'ya kolay uyum sağlayacağını ve büyük katkısı olacağını düşünüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Karadeniz devinin gündemindeki diğer stoper ise Sampdoria'da oynayan Jeison Murillo.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

İtalyan kulübü ile Trabzonspor arasındaki pazarlıklar son sürat devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

Teknik direktör Abdullah Avcı aidiyet duygusunun yüksek olması için Murillo'yu bonservisiyle birlikte takımında görmek istiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

Sampdaria'nın ise planı farklı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

Sampdoria ise 30 yaşındaki stoperiyle kontrat uzatarak onu Karadeniz kulübüne kiralamayı düşünüyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

Trabzonspor yönetimi, Bartra veya Murillo'dan birini kısa süre içinde renklerine bağlamayı hedefliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

Temiz ayakları ve üstün oyun görüşüyle tanınıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

MURILLO ÇOK SERT

Barcelona, Sampdoria, Valencia, Cadiz, Las Palmas, Granada, İnter ve Celta'da 302 maça çıktı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

Sert bir oyuncu olarak biliniyor. Toplamda 71 sarı kart gördü, 11 defa oyundan atıldı.

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