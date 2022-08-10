TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Fırtına'da stopere iki aday! Mark Bartra ve Jeison Murillo...

Fırtına'da gündem yoğun… Sezonun başlaması ve Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya verilecek liste gününün yaklaşmasıyla birlikte sağ stoper arayışları hız kazandı.
Fırtına'da gündem yoğun… Sezonun başlaması ve Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya verilecek liste gününün yaklaşmasıyla birlikte sağ stoper arayışları hız kazandı.
Gündeme gelen iki isim daha önce de temas kurulan Mark Bartra ve Jeison Murillo.
Trabzonspor, Real Betis forması giyen Bartra için kulübüne 3 milyon euro bonservis önerdi.
İspanyol temsilcisi ise kapıyı 4 milyon Euro'dan açtı.
Abdullah Avcı çok beğendiği 31 yaşındaki savunmacının transferini çok istiyor.
Bartra'nın tecrübesiyle Hugo'ya kolay uyum sağlayacağını ve büyük katkısı olacağını düşünüyor.
TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Karadeniz devinin gündemindeki diğer stoper ise Sampdoria'da oynayan Jeison Murillo.
İtalyan kulübü ile Trabzonspor arasındaki pazarlıklar son sürat devam ediyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı aidiyet duygusunun yüksek olması için Murillo'yu bonservisiyle birlikte takımında görmek istiyor.
Sampdaria'nın ise planı farklı.
Sampdoria ise 30 yaşındaki stoperiyle kontrat uzatarak onu Karadeniz kulübüne kiralamayı düşünüyor.
Trabzonspor yönetimi, Bartra veya Murillo'dan birini kısa süre içinde renklerine bağlamayı hedefliyor.
Taraftar da dört gözle sağ stoper bekliyor.
KADİFE AYAKLI
Mark Bartra, Borussia Dortmund, Barcelona, Barcelona Atletic ve Real Betis'te 381 maçta oynadı. 65 sarı kart gördü.
Sadece 1 defa kırmızıdan oyun dışında kaldı.
Temiz ayakları ve üstün oyun görüşüyle tanınıyor.
MURILLO ÇOK SERT
Barcelona, Sampdoria, Valencia, Cadiz, Las Palmas, Granada, İnter ve Celta'da 302 maça çıktı.
Sert bir oyuncu olarak biliniyor. Toplamda 71 sarı kart gördü, 11 defa oyundan atıldı.