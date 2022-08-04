TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

Fırtına'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Son şampiyon için bu kez adı geçen futbolcu Xeka oldu.
Fırtına'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Son şampiyon için bu kez adı geçen futbolcu Xeka oldu.
Larsen, Doğucan Haspolat, Eren Elmalı, Denswill ve Trezeguet'i kadrosuna katan Trabzonspor, orta saha için de bir isim araştırdığı biliniyordu.
Basına zaman zaman açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı da bu bölge için mutlaka bir transfer yapılacağını duyurmuştu.
Bu kapsamda son şampiyona menajerler de büyük ilgi gösteriyor...
Portekizli futbolcunun temsilcileri, bordo-mavili kulübün kapısını çalarak oyuncunun transferinde kolaylık sağlayacaklarını belirtti.
Lille ile kontratı sona eren Xeka'nın serbest durumda...
Piyasa değeri 9 milyon euro olan futbolcu için, transferinin gerçekleşmesi durumunda herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek.
RAPOR HAZIRLANACAK
27 yaşındaki orta saha oyuncusu için scout ekibinin detaylı raporu bekleniyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncunun ayrıntılı durumunu öğrendikten sonra transfere karar verecek.
ADI GALATASARAY İLE GEÇİYORDU
Sergio Oliveira'nın yanına güçlü bir orta saha takviyesi yapmak üzere çalışmalar yürüten Galatasaray'ın, Xeka'yı gündemine aldığı kaydedilmişti.
Geçtiğimiz yıl Fransız ekibi Lille'de 31 maça çıkan futbolcu 4 gol atmış ve 1 asist üretmişti.
İstikrarlı bir görüntü çizen ve performansıyla ilk 11'in önemli isimlerinden olan Xeka, kariyerinde 1 kez Fransız şampiyonluğu, 1 kez de Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.
Portekizli orta saha, Lille'e 2017 yaz transfer sezonunda 5 milyon euro bedel ile transfer olmuştu.
XEKA KİMDİR?
Xeka olarak bilinen Miguel Angelo da Silva Rocha, 10 Kasım 1994 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelmiştir.