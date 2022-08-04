Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

Yeni sezon öncesi 5 transfer yapan ve hala bu doğrultuda geniş ve rotasyonlu bir kadro için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a yıldız bir futbolcu önerildi: Xeka! Orta saha pozisyonunda oynayan Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın da transfer listesindeydi. İşte Xeka transferine dair kritik ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

Fırtına'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Son şampiyon için bu kez adı geçen futbolcu Xeka oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

Larsen, Doğucan Haspolat, Eren Elmalı, Denswill ve Trezeguet'i kadrosuna katan Trabzonspor, orta saha için de bir isim araştırdığı biliniyordu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

Basına zaman zaman açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı da bu bölge için mutlaka bir transfer yapılacağını duyurmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

Bu kapsamda son şampiyona menajerler de büyük ilgi gösteriyor...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

Portekizli futbolcunun temsilcileri, bordo-mavili kulübün kapısını çalarak oyuncunun transferinde kolaylık sağlayacaklarını belirtti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

Lille ile kontratı sona eren Xeka'nın serbest durumda...

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

Piyasa değeri 9 milyon euro olan futbolcu için, transferinin gerçekleşmesi durumunda herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

RAPOR HAZIRLANACAK

27 yaşındaki orta saha oyuncusu için scout ekibinin detaylı raporu bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncunun ayrıntılı durumunu öğrendikten sonra transfere karar verecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

ADI GALATASARAY İLE GEÇİYORDU

Sergio Oliveira'nın yanına güçlü bir orta saha takviyesi yapmak üzere çalışmalar yürüten Galatasaray'ın, Xeka'yı gündemine aldığı kaydedilmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

Geçtiğimiz yıl Fransız ekibi Lille'de 31 maça çıkan futbolcu 4 gol atmış ve 1 asist üretmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

Daha çok ön libero pozisyonunda oynayan Xeka, merkez orta saha mevkinde de görev alıyor ve iki ayağını da kullanabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

İstikrarlı bir görüntü çizen ve performansıyla ilk 11'in önemli isimlerinden olan Xeka, kariyerinde 1 kez Fransız şampiyonluğu, 1 kez de Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

Portekizli orta saha, Lille'e 2017 yaz transfer sezonunda 5 milyon euro bedel ile transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray istemişti Trabzonspor'a önerildi! Xeka sürprizi...

XEKA KİMDİR?

Xeka olarak bilinen Miguel Angelo da Silva Rocha, 10 Kasım 1994 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelmiştir.

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