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İyi ki doğdun Trabzonspor!

Karadeniz Fırtınası, 55 yaşına bastı... Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Geçmişimizden aldığımız güçle, taraftarın desteğiyle geleceğe yürüyoruz” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
İyi ki doğdun Trabzonspor!

Tarihler 2 Ağustos 1967'yi gösterirken bir Çarşamba günü kentin valisi, şehrin ileri gelenleri, amatör kulüpler buluştular. 'Bordo-mavi' renkler altına birleştiler ve Trabzonspor'u kurdular. İşte Türk futbolunun köklü ekiplerinden Karadeniz Fırtınası dün 55. yıl dönümünü kutladı. Törende konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu "Trabzonspor büyük inatlarla, esnafından yöneticisine bir bir emek ile kuruldu. Geçmişimizden aldığımız güçle, taraftarımızın da desteğiyle geleceğe yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi: Trabzonspor kısa sürede Karadeniz'in uzak bir köşesinde yer alan bu küçük şehrin ismini tüm dünyaya duyurdu. 8 lig şampiyonluğu, 9 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı, 5 Başbakanlık Kupası ve Kıbrıs Barış Kupası. Örnek bir camia olarak bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi koruyarak, hep söylediğim gibi yan yana durarak, yol almaya devam edeceğiz. Trabzonsporumuzu zirveye beraber taşıyacağımız nice kupalı yıllarımız olsun."

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