Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR SİVASSPOR SÜPER KUPA FİNAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR SİVASSPOR SÜPER KUPA FİNAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:02
TRABZONSPOR SİVASSPOR SÜPER KUPA FİNAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2021-2022 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor ile 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SÜPER KUPA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

SÜPER KUPA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20:45'te ATV'de yayınlanacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ ŞEHİRDE VE STADYUMDA OYNANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı İstanbul'da oynanacak ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: İşte Aslan'ın yeni transferi! Florya'ya geliyor...
İkinci kez bebek bekleyen Fahriye Evcen'i çılgına çevirdiler 'yaptığınız çok ayıp' Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la tatilde olan Fahriye...
Kartal'da gündem yeniden Tolga Ciğerci
F.Bahçe'de büyük tehlike! Arda Güler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya 4. Kolombiyalı!
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
🔍KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nelsson'dan flaş transfer sözleri! Nelsson'dan flaş transfer sözleri! 11:27
Fırtına'ya 4. Kolombiyalı! Fırtına'ya 4. Kolombiyalı! 11:16
RB Leipzig - Bayern Münih maçı saat kaçta? RB Leipzig - Bayern Münih maçı saat kaçta? 11:12
Filenin Efeleri finalde! Filenin Efeleri finalde! 11:09
Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta? 11:01
F.Bahçe'de büyük tehlike! Arda Güler... F.Bahçe'de büyük tehlike! Arda Güler... 10:49
Daha Eski
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? 10:44
G.Saray son provasına çıkıyor! G.Saray son provasına çıkıyor! 10:40
Alex Ferguson ManU'ya dönüyor! Alex Ferguson ManU'ya dönüyor! 10:14
G.Saray'da yetki kongresi yapılacak! G.Saray'da yetki kongresi yapılacak! 10:04
F.Bahçe'yi yıkmıştı! Golden sonra neden ağladığını açıkladı F.Bahçe'yi yıkmıştı! Golden sonra neden ağladığını açıkladı 10:02
G.Saray o dünya yıldızının peşinde! G.Saray o dünya yıldızının peşinde! 09:56