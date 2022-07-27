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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Borna Barisic için pusuda bekliyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağ stoper arayışlarını sürdüren bordo-mavililer fırsat transferi için de pusuda bekliyor. Rangers'ta Rıdvan Yılmaz'ın transferinin ardından Borna Barisic'in takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. İskoçya basınında yıldız futbolcu için Trabzonspor'un devreye girebileceği yazıldı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:35 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:51
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Borna Barisic için pusuda bekliyor

Beşiktaş, genç sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın resmen İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transfer olduğunu açıkladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Borna Barisic için pusuda bekliyor

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın 4 milyon euro bonservis bedeli ve 2,25 milyon euro şarta bağlı bonuslar karşılığında Rangers'a transfer olduğunu resmen bildirdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Borna Barisic için pusuda bekliyor

Rıdvan Yılmaz'ın sonraki satışı ya da başka bir takıma kiralanması halinde Beşiktaş'ın %20 pay hakkı olacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Borna Barisic için pusuda bekliyor

5 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş ile anlaşan Rangers, Rıdvan Yılmaz ile de görüşmeye başlayıp mutlu sona ulaştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Borna Barisic için pusuda bekliyor

İskoç kulübü, yıllık net 1 milyon euro maaş ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Borna Barisic için pusuda bekliyor

BORNA BARISIC AYRILABİLİR

Rıdvan Yılmaz'ın transferinin ardından flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Borna Barisic için pusuda bekliyor

İskoç basınında çıkan haberlerde, Rıdvan'ın transferinin ardından Borna Barisic'in takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Borna Barisic için pusuda bekliyor

İskoç basını, Trabzonspor'un Eren Elmalı'yı transfer etmesine rağmen, Borna Barisic için devreye girebileceği iddia edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Borna Barisic için pusuda bekliyor

2018'den bu yana Rangers'ta olan Barisic, 155 maça çıktı ve 7 gol+35 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Borna Barisic için pusuda bekliyor

Kariyerinde Osijek, Lokomotiv Zagreb ve Dinamo Zagreb formaları da giyen Borna, Hırvat Milli Takımı'nda 26 kez yer aldı, 1 gol attı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Borna Barisic için pusuda bekliyor

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Geride kalan sezonda 43 maçta görev alan Barisic, güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Borna Barisic için pusuda bekliyor

2018'de Osijek'ten transfer edilen tecrübeli futbolcu için Glasgow Rangers, 2.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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