TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Borna Barisic için pusuda bekliyor

Beşiktaş, genç sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın resmen İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş, genç sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın resmen İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın 4 milyon euro bonservis bedeli ve 2,25 milyon euro şarta bağlı bonuslar karşılığında Rangers'a transfer olduğunu resmen bildirdi.
Rıdvan Yılmaz'ın sonraki satışı ya da başka bir takıma kiralanması halinde Beşiktaş'ın %20 pay hakkı olacak.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş ile anlaşan Rangers, Rıdvan Yılmaz ile de görüşmeye başlayıp mutlu sona ulaştı.
İskoç kulübü, yıllık net 1 milyon euro maaş ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
BORNA BARISIC AYRILABİLİR
Rıdvan Yılmaz'ın transferinin ardından flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.
İskoç basınında çıkan haberlerde, Rıdvan'ın transferinin ardından Borna Barisic'in takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
İskoç basını, Trabzonspor'un Eren Elmalı'yı transfer etmesine rağmen, Borna Barisic için devreye girebileceği iddia edildi.
2018'den bu yana Rangers'ta olan Barisic, 155 maça çıktı ve 7 gol+35 asistlik performans sergiledi.
Kariyerinde Osijek, Lokomotiv Zagreb ve Dinamo Zagreb formaları da giyen Borna, Hırvat Milli Takımı'nda 26 kez yer aldı, 1 gol attı.
GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Geride kalan sezonda 43 maçta görev alan Barisic, güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisiyle dikkat çekiyor.
2018'de Osijek'ten transfer edilen tecrübeli futbolcu için Glasgow Rangers, 2.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Barisic'in Kulübüyle sözleşmesi 2024'te sona eriyor.
2018'den bu yana Glasgow'da top koşturan 29 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 6 milyon euro.