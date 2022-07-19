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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililerde gündeme gelen son isim Nemanja Jovic oldu. Abdullah Avcı, Partizan'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusunu gözüne kestirdi. Sırp ekibi genç yıldızın şu an satılık olmadığını söyledi ama önceliği Trabzonspor'a vereceklerini kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic

Trabzonspor'un Fousseini Diabate transferinde Partizan'a kolaylık sağlaması başka bir oyuncu için önünü açtı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic

Fırtına kadrosunda düşünmediği Diabate'yi Sırp ekibine yollarken teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne bu takımdan Nemanja Jovic takıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic

Başakşehir'in başındayken hazırlık karşılaşmasında beğendiği Edin Visca'yı bu yaşlarda takıma kazandıran usta hoca 19'luk yetenek için de harekete geçilmesini istedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic

İLK SIRAYA GEÇTİ

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Trabzonsporlu idareciler hemen Nemanja Jovic için Partizan ile masaya oturdular.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic

3 milyon euro bonservis bedeli olan oyuncu için Sırp Kulübü'nden cevap geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic

Boşnak asıllı genç hücum oyuncusunun da Fırtına'nın ilgisiyle heyecanlandığı ve bu transferin gerçekleşmesini çok istediği kaydedildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic

KURALA UYUYOR

Nemanja Jovic, TFF'nin 14 yabancı dışında artı 3 olarak sunduğu kendi ülkesinin milli takımında en az 10 kez forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic

Genç futbolcu 21 yaş altı oyuncu kriterlerini de karşılıyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic

Karadeniz Fırtınası bu sebeple transferi bu dönemde bitirmek için temaslara devam ediyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic

8 Ağustos 2022 doğumlu olan 19 yaşındaki Sırbistanlı futbolcu sol kanat ve santrfor oynayabiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic

Jovic'in Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic

19 yaşındaki genç yetenek Sırbistan Ligi'nde 47 maçta 7 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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