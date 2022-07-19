TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın son keşfi Nemanja Jovic

Trabzonspor'un Fousseini Diabate transferinde Partizan'a kolaylık sağlaması başka bir oyuncu için önünü açtı.
Trabzonspor'un Fousseini Diabate transferinde Partizan'a kolaylık sağlaması başka bir oyuncu için önünü açtı.
Fırtına kadrosunda düşünmediği Diabate'yi Sırp ekibine yollarken teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözüne bu takımdan Nemanja Jovic takıldı.
Başakşehir'in başındayken hazırlık karşılaşmasında beğendiği Edin Visca'yı bu yaşlarda takıma kazandıran usta hoca 19'luk yetenek için de harekete geçilmesini istedi.
İLK SIRAYA GEÇTİ
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Trabzonsporlu idareciler hemen Nemanja Jovic için Partizan ile masaya oturdular.
3 milyon euro bonservis bedeli olan oyuncu için Sırp Kulübü'nden cevap geldi.
Boşnak asıllı genç hücum oyuncusunun da Fırtına'nın ilgisiyle heyecanlandığı ve bu transferin gerçekleşmesini çok istediği kaydedildi.
KURALA UYUYOR
Nemanja Jovic, TFF'nin 14 yabancı dışında artı 3 olarak sunduğu kendi ülkesinin milli takımında en az 10 kez forma giydi.
Genç futbolcu 21 yaş altı oyuncu kriterlerini de karşılıyor.
Karadeniz Fırtınası bu sebeple transferi bu dönemde bitirmek için temaslara devam ediyor.
8 Ağustos 2022 doğumlu olan 19 yaşındaki Sırbistanlı futbolcu sol kanat ve santrfor oynayabiliyor.
Jovic'in Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.
19 yaşındaki genç yetenek Sırbistan Ligi'nde 47 maçta 7 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
Jovic'in güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.