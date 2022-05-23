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TRABZONSPOR HABERLERİ - Reha Kapsal Başakşehir-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, son haftada Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Bordo-mavililer rakibine 3-1 yenildi. Fotomaç Gazetesi yazarı Reha Kapsal da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 07:38
TRABZONSPOR HABERLERİ - Reha Kapsal Başakşehir-Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - ORGANİK

Trabzonspor, şampiyonluk ilanından sonraki süreçte konsantrasyonunu kaybetti. Kayserispor'a karşı oynadığı kupa rövanşında bunu net şekilde görmüştük. Bunun ligde kalan maçlara da yansıması kaçınılmazdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Reha Kapsal Başakşehir-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Tabii ki bu konsantrasyonunu kaybetmese çok daha iyiydi ama fiziksel ve zihinsel bakımdan yoğun geçen, yorulan Trabzonspor takımını bu konsantrasyon eksikliğini yaşadı diye de eleştirmek doğru değil.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Reha Kapsal Başakşehir-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Çünkü ligde zihinsel dayanıklılığını aynı şekilde korumak, fiziksel olarak yıpranmasına rağmen aynı başarılı performansı sergilemek kolay değildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Reha Kapsal Başakşehir-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bunun sonucunda hak ettiği şampiyonluğa da kazandılar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Reha Kapsal Başakşehir-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Şimdi hedef Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off'u geçerek gruplara kalmak olacak. Bunun için de kadro mühendisliğinin doğru yapılması çok önemli.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Reha Kapsal Başakşehir-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bir sağ bek, bir stoper, bir sol bek, orta sahaya 2 yönlü oynayabilecek bir 8 numara bir de mobil, hareketli olan, bire birde adam geçen, hızlı bir santrfor profiline kesinlikle ihtiyaç var.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Reha Kapsal Başakşehir-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bu oyuncu seçimlerinin de de takımın yaş ortalamasına bakıldığında genç ve dinamik, ileriye dönük olması da çok önemli.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Reha Kapsal Başakşehir-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Abdullah hocanın bu sene iki parçalı oynanan oyuna da çözüm üretmesi gerekiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Reha Kapsal Başakşehir-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bunun çalışmasını da yeni sezondaki hazırlıklarına takımına uygulatması, böyle bir oyun hafızası oturtması gerekir. Çünkü hepimizin bildiği gibi Şampiyonlar Ligi farklı bir seviye.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Reha Kapsal Başakşehir-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Oyuncu gücü tamam ama en önemli farkı yaratan oyun gücüdür. Trabzonspor bu transferler ve yeni oyun şekliyle de önümüzdeki senenin şampiyonlukta en büyük adayların başında gelmektedir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Reha Kapsal Başakşehir-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Tabii sezon biterken de bu başarılı performansı saha içinde kavgacı, skora, yeri geldi mi oyuna isyan eden bir oyuncu topluluğu vardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Reha Kapsal Başakşehir-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bunun için, örneğin ikinci devre Beşiktaş, Galatasaray maçları gibi birçok vizeleri başarıyla geçtiler.

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