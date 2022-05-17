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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Son dakika Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, sezonun son maçına Başakşehir karşısında çıkacak. Bordo-mavili ekip karşılaşmada rekor kırmak için ter dökecek. 1995-1996 ile 2010-2011 sezonlarında 34 maçta 82 puana çıkmayı başaran Karadeniz ekibi, tarihindeki en yüksek puana ulaşmıştı. Bu sezon üç maç fazla oynayan bordo-mavililer mevcut rekoru kırmaya oldukça yakın. İşte haberin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki tahribat nedeniyle İstanbul'da oynadığı karşılaşmada Altay'ı 2-1 yenerek puanını 81'e yükselten şampiyon Trabzonspor, rekorların peşinde.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Fırtına son hafta Medipol Başakşehir deplasmanında galip gelmesi halinde lig tarihindeki rekor puanına ulaşacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Ligde 1995-1996 ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezonda maç fazlasına karşın rekor şansı yakaladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

BERABERLİKTE 82 PUAN
Söz konusu sezonları 2. sırada tamamlayan ancak bu sezon şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan eden Karadeniz devi, Medipol Başakşehir karşılaşmasına en yüksek puanını elde etmek için çıkacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında berabere kalırsa 38 maç sonunda 82 puanlık sezonları yakalayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Bordo-mavililer galip gelmesi halinde 84 puanla lig tarihindeki en yüksek puana ulaşacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Karadeniz devinde şimdi tüm futbolcular tarihi rekoru kırma hesapları yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Bordo-mavililer Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı maçta Başakşehir ile golsüz berabere kalmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Trabzonspor bu sezon ligde sadece iki mağlubiyet alırken bu sezon sadece iki maçta gol kaydedemedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 68 gol atıp, kalesinde 33 gol gördü.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor'un en fazla süre bulan ismi 3769 dakika ile Uğurcan Çakır oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Ayrıca Abdullah Avcı'nın takımı bu sezon iç sahada hiç kaybetmedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Süper Lig'de son hafta maçında Altayİstanbul'da konuk eden bordo-mavililer sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Şampiyon Trabzonspor'un kutlamaları ise dünya basınında geniş yer buldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Kupayı Trabzon'da düzenlenen törenle kaldıran bordo-mavililer büyük bir coşku yaşadı.

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