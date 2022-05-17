TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına rekor için sahada! Başakşehir'i yenerse...

Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki tahribat nedeniyle İstanbul'da oynadığı karşılaşmada Altay'ı 2-1 yenerek puanını 81'e yükselten şampiyon Trabzonspor, rekorların peşinde.
Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki tahribat nedeniyle İstanbul'da oynadığı karşılaşmada Altay'ı 2-1 yenerek puanını 81'e yükselten şampiyon Trabzonspor, rekorların peşinde.
Fırtına son hafta Medipol Başakşehir deplasmanında galip gelmesi halinde lig tarihindeki rekor puanına ulaşacak.
Ligde 1995-1996 ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezonda maç fazlasına karşın rekor şansı yakaladı.