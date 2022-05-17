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SON DAKİKA - Trabzonspor'dan Serkan Asan açıklaması! Ameliyat olacak

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un genç futbolcusu Serkan Asan, Altay maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçirecek. Bordo-mavili kulüp resmi sitesinden, 23 yaşındaki oyuncunun sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edildiğini ve ameliyat olacağını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 15:15 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 15:24
SON DAKİKA - Trabzonspor'dan Serkan Asan açıklaması! Ameliyat olacak

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Altay maçında sakatlanan Serkan Asan'ın son durumu belli oldu. Bordo-mavililerin resmi hesabından yapılan açıklamada, genç futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve ameliyat olacağı ifade edildi.

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcumuz Serkan Asan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol dizinden sakatlan Serkan Asan'ın çekilen MR'ında sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmaktadır" dedi.

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