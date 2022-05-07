Uğurcan sevgisi: 80 metrelik depar

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor-Trabzonspor karşılaşmasının ikinci yarısında taraftar sahaya atladı. 62. dakikada kale arkasından sahaya atlayan taraftar, 80 metre koşarak Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'a gitti. 26 yaşındaki eldiven ile sarılan taraftar daha sonra dışarı çıkarıldı.

KUPAYI ALACAĞIZ

Kaptan Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası'nı da alacaklarını söyledi. 26 yaşındaki eldiven, "Şampiyon olduk ama kupayı da alacağız. Taraftarımıza çifte kupa armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.