Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un İstanbul'da köprüye asılan bayrağı satışa çıktı!

Trabzonspor'un İstanbul'da köprüye asılan bayrağı satışa çıktı!

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Tüm şehirde kutlamalara devam eden bordo-mavili ekip İstanbul Boğazı'na da dev kulüp bayrağını astı. Bayrak köprüde dalgalanırken, Trabzonspor tarafından yapılan açıklama ile bu özel bayrağın 1967 parçaya bölünerek satışa çıkarılacağı duyuruldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:13 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:16
Trabzonspor'un İstanbul'da köprüye asılan bayrağı satışa çıktı!

Yıllar süren şampiyonluk hasretini 2021-2022 Ahmet Çalık sezonuyla birlikte sona erdiren Trabzonspor'da kutlamalar da hiç olmadığı kadar uzun ve heyecanlı bir şekilde ilerliyor.

Bordo-mavili ekipte taraftarlar ülkenin dört bir yanında sevinçleriyle her yeri bordo-mavi renklere bürürken, İstanbul'da köprüye de dev Trabzonspor bayrağı asılmıştı. Kulüpten yapılan açıklama ile bu bayrağın 1967 parçaya bölünerek taraftarlara satışa sunulacağı ifade edildi.

İlk etapta NFT olarak satılacak olan bayrak, kutlamaların ardından satın alan kişilerin belirlediği şekilde parçası kesilere sahibine ulaştırılacak.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI:

Sadece 1967 adet ile sınırlı olan bu tarihi fırsattan yararlanan tüm taraftarlarımıza bir de ücretsiz NFT verilecek. 1967 şanslı taraftarımız, yeni sezonda kulübümüzün birçok sürprizinden bu NFT sayesinde yararlanma fırsatı yakalayacak. Şampiyonluk kutlamalarımız sona erdikten sonra toplanacak bayrağımızın parçaları sahiplerine teslim edilecek ve bu parçalardan bir tanesi de kulübümüzün Şamil Ekinci Müzesi'nde sergilenecek."

Öte yandan bordo- mavili takımın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda ise maçtan karelere yer verilirken, teknik direktör Abdullah Avcı, takımın bu sene tarihi yazdığını söyledi.

Avcı, taraftarlara seslenerek, "Şimdi sıra sende, adını tarihe yaz. İstanbul Boğazı'nda dalgalanan dev bayrak üzerine adını yazdır, tarihin bir parçası ol.

DİĞER
Kardeş acısı dinmeyen şarkıcı Alişan’dan duygusal paylaşım! Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın yanıtı yürek burktu!
İstanbul trafiğine bayram etkisi! Yoğunluk yüzde 1
İtalyanlar duyurdu! F.Bahçe'den yıldız isme kanca
Fırtına Avrupa'yı salladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya çılgın gelir!
Fırtına Avrupa'yı salladı
🍬🍭 RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI
Whatsapp toplu mesaj nasıl gönderilir?
EN GÜZEL RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hulk'tan Beşiktaş ve transfer itirafı geldi! Hulk'tan Beşiktaş ve transfer itirafı geldi! 09:34
Trabzonspor'un bayrağı satışa çıktı! Trabzonspor'un bayrağı satışa çıktı! 09:13
Flaş Torrent yorumu! "Oyun okuma özürlü" Flaş Torrent yorumu! "Oyun okuma özürlü" 09:11
Beşiktaşlı 2 yıldıza flaş sözler! "Turist gibi dolanırken..." Beşiktaşlı 2 yıldıza flaş sözler! "Turist gibi dolanırken..." 09:03
Welinton'un müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Welinton'un müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 01:08
Toroğlu'dan Gomis'e: Kapıdan içeri sokmam! Toroğlu'dan Gomis'e: Kapıdan içeri sokmam! 01:08
Daha Eski
Torrent'ten maç sonu flaş sözler! Torrent'ten maç sonu flaş sözler! 01:08
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:07
Cimbom'a evinde soğuk duş! Cimbom'a evinde soğuk duş! 01:07
Kanarya Belçikalı yıldızın peşine düştü! Kanarya Belçikalı yıldızın peşine düştü! 01:07
Rizespor farklı kazandı! Rizespor farklı kazandı! 01:06
G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon... G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon... 01:06