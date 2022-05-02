Trabzonspor'un İstanbul'da köprüye asılan bayrağı satışa çıktı!

Yıllar süren şampiyonluk hasretini 2021-2022 Ahmet Çalık sezonuyla birlikte sona erdiren Trabzonspor'da kutlamalar da hiç olmadığı kadar uzun ve heyecanlı bir şekilde ilerliyor.

Bordo-mavili ekipte taraftarlar ülkenin dört bir yanında sevinçleriyle her yeri bordo-mavi renklere bürürken, İstanbul'da köprüye de dev Trabzonspor bayrağı asılmıştı. Kulüpten yapılan açıklama ile bu bayrağın 1967 parçaya bölünerek taraftarlara satışa sunulacağı ifade edildi.

İlk etapta NFT olarak satılacak olan bayrak, kutlamaların ardından satın alan kişilerin belirlediği şekilde parçası kesilere sahibine ulaştırılacak.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI:

Sadece 1967 adet ile sınırlı olan bu tarihi fırsattan yararlanan tüm taraftarlarımıza bir de ücretsiz NFT verilecek. 1967 şanslı taraftarımız, yeni sezonda kulübümüzün birçok sürprizinden bu NFT sayesinde yararlanma fırsatı yakalayacak. Şampiyonluk kutlamalarımız sona erdikten sonra toplanacak bayrağımızın parçaları sahiplerine teslim edilecek ve bu parçalardan bir tanesi de kulübümüzün Şamil Ekinci Müzesi'nde sergilenecek."

Öte yandan bordo- mavili takımın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda ise maçtan karelere yer verilirken, teknik direktör Abdullah Avcı, takımın bu sene tarihi yazdığını söyledi.

Avcı, taraftarlara seslenerek, "Şimdi sıra sende, adını tarihe yaz. İstanbul Boğazı'nda dalgalanan dev bayrak üzerine adını yazdır, tarihin bir parçası ol.