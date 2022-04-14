TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına şov başlasın! Karagümrük maçında...

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü yenerek artık kutlamalara başlamak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü yenerek artık kutlamalara başlamak istiyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, 3 haftadır kazanamayan oyuncuları rehavetten çıkmaları konusunda uyarıp, 3 puan istedi.
Karagümrük karşısında galibiyetin yanı sıra iyi futbol beklediğini belirten Avcı'nın sarı kart cezalıları Djaniny, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in dönmeleri ile ilk onbirde de bazı değişiklikler yapması bekleniyor.
4 MEVKİDE FORMA SAVAŞI
Antrenmanlar keyifli geçerken, tatlı bir forma rekabeti yaşanıyor. Abdullah Avcı'nın özellikle dört mevkide seçim yapmakta zorlandığı gelen haberler arasında...
Sağ bekte Bruno Peres-Dorukhan, orta sahada Bakasetas- Ömür, sol kanatta Nwakaeme- Kouassi, forvette ise Cornelius-Djaniny arasındaki yarışın galiplerini idmanlarda gösterilecek performans belirleyecek.
Öte yandan futbolcuların da kendi aralarında yaptıkları toplantılarda Karagümrük maçında 3 puan için sözbirliği yaptığı belirlendi.