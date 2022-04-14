TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına şov başlasın! Karagümrük maçında...

Antrenmanlar keyifli geçerken, tatlı bir forma rekabeti yaşanıyor. Abdullah Avcı 'nın özellikle dört mevkide seçim yapmakta zorlandığı gelen haberler arasında...

Öte yandan futbolcuların da kendi aralarında yaptıkları toplantılarda Karagümrük maçında 3 puan için sözbirliği yaptığı belirlendi.