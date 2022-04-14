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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına şov başlasın! Karagümrük maçında...

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer zorlu karşılaşmada rakibini yenerek şampiyonluk ateşini yakmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, 3 haftadır kazanamayan oyuncuları rehavetten çıkmaları konusunda uyarıp, 3 puan istedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına şov başlasın! Karagümrük maçında...

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 13 puan önünde şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ü yenerek artık kutlamalara başlamak istiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına şov başlasın! Karagümrük maçında...

Teknik direktör Abdullah Avcı, 3 haftadır kazanamayan oyuncuları rehavetten çıkmaları konusunda uyarıp, 3 puan istedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına şov başlasın! Karagümrük maçında...

Karagümrük karşısında galibiyetin yanı sıra iyi futbol beklediğini belirten Avcı'nın sarı kart cezalıları Djaniny, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in dönmeleri ile ilk onbirde de bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına şov başlasın! Karagümrük maçında...

4 MEVKİDE FORMA SAVAŞI

Antrenmanlar keyifli geçerken, tatlı bir forma rekabeti yaşanıyor. Abdullah Avcı'nın özellikle dört mevkide seçim yapmakta zorlandığı gelen haberler arasında...

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına şov başlasın! Karagümrük maçında...

Sağ bekte Bruno Peres-Dorukhan, orta sahada Bakasetas- Ömür, sol kanatta Nwakaeme- Kouassi, forvette ise Cornelius-Djaniny arasındaki yarışın galiplerini idmanlarda gösterilecek performans belirleyecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına şov başlasın! Karagümrük maçında...

Öte yandan futbolcuların da kendi aralarında yaptıkları toplantılarda Karagümrük maçında 3 puan için sözbirliği yaptığı belirlendi.

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