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TRABZONSPOR HABERİ: Ve imza zamanı belli oldu! Nwakaeme...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor açık ara farkla lider konumda bulunuyor. Bordo-mavililerin Nijeryalı kanat oyuncusu Nwakaeme, takımın hücum organizasyonlarında önemli rol oynuyor. Sergilediği futbolla göz kamaştıran deneyimli futbolcu ile yeni sözleşme konusunda bir süredir devam eden görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. İşte Nwakaeme'nin imza zamanı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 14:11
TRABZONSPOR HABERİ: Ve imza zamanı belli oldu! Nwakaeme...

Trabzonspor şampiyonluğa emin adımlarla ilerlerken, Nijeryalı yıldız attığı gollerle adeta takımına hayat veriyor. Bordo-Mavililer'in yakın zamanda yeni sözleşme imzalayacağı yıldız oyuncunun istatistikleri dikkat çekici.

TRABZONSPOR HABERİ: Ve imza zamanı belli oldu! Nwakaeme...

Süper Lig'de en fazla takımını öne geçiren ve maç kazandıran gol atan oyuncular sıralamasında Anthony Nwakaeme ilk sırada yer alıyor. 'Bay Beyin' lakaplı yıldız oyuncu bu sezon 5 kez takımını öne geçiren ve maç kazandıran gol attı.

TRABZONSPOR HABERİ: Ve imza zamanı belli oldu! Nwakaeme...

Listenin ikinci sırasında Beşiktaş'ın çok eleştirilen santrforu Michy Batshuayi ve Hataysporlu Ayoub El Khaabi yer alıyor. İki ismin de bu alanda 4 golü bulunuyor. Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok ve Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca 3'er golle sıralamada yer alıyorlar.

TRABZONSPOR HABERİ: Ve imza zamanı belli oldu! Nwakaeme...

Listenin ilk sırasında yer alan 33 yaşındaki Nwakaeme, bu sezon Süper Lig'de 24 maçta 11 gol atarken 10 da asiste imza attı. Tecrübeli oyuncu, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe ve Göztepe filelerini havalandırmayı başardı.

TRABZONSPOR HABERİ: Ve imza zamanı belli oldu! Nwakaeme...

DERBİDEN ÖNCE İMZA ATIYOR!
Takvim'in haberine göre; Karadeniz Fırtınası'nın Beşiktaş maçından önce Nwakaeme ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Trabzonspor kariyerinde 137 karşılaşmada 44 gol ve 39 asist üretti.

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