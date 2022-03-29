TRABZONSPOR HABERİ: Ve imza zamanı belli oldu! Nwakaeme...

Süper Lig'de en fazla takımını öne geçiren ve maç kazandıran gol atan oyuncular sıralamasında Anthony Nwakaeme ilk sırada yer alıyor. 'Bay Beyin' lakaplı yıldız oyuncu bu sezon 5 kez takımını öne geçiren ve maç kazandıran gol attı.