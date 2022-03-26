Haberler Trabzonspor Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı! Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı...

Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı! Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı...

Trabzonspor transfer haberleri: Sezon başı ve devre arası transfer döneminde elini çabuk tutan ve aldığı nokta atışı isimlerle şampiyonluğa koşan bordo-mavililer, yine aynı strateji ile yürüyecek. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir yıl geçirmek isteyen bordo-mavililerin listesinde Kaan Ayhan, Eren Elmalı ve Ömer Toprak bulunuyor. İşte son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:00
Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı! Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı...

3 maç daha kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için de harekete geçti. Yönetim transferde erken hamle stratejisini gelecek dönemde de sürdürme planları içinde.

Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı! Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı...

Bu sezon öncesi ve ocak ayında istediği isimleri kadrosuna geç kalmadan katan ve aldığı nokta atışı oyunculardan büyük fayda sağlayan bordo-mavililer, yeni sezon için çalışmaları şimdiden başlattı.

Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı! Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı...

Teknik direktör Abdullah Avcı ve scout ekibiyle birlikte koordineli bir operasyon yürüten yönetimin listesinde şu an üç futbolcu bulunuyor: Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı.

Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı! Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı...

AVCI'NIN KAAN AYHAN ISRARI

Gelecek sezon ilk 11'de 4 yerli oynatma zorunluluğunu hesaba katarak planlarını bunun üzerine yapan teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoperde önceliğin yine Kaan Ayhan'a verilmesini istediği öğrenildi.

Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı! Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı...

Ara transfer döneminde de Karadeniz devinin gündemine gelen 27 yaşındaki stoperi, kulübü Sassuolo bırakmamıştı. Opsiyonlu kiralama formülüyle en son 5.5 milyon euro teklif edilmesine rağmen İtalyanlar, milli futbolcu için 8 milyon euro talebinde bulunmuştu.

Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı! Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı...

Kulübüyle 2024'te sözleşmesi sona erecek olan Kaan Ayhan için bordo-mavililerin önümüzdeki haftalarda yeniden temaslara başlaması bekleniyor.

Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı! Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı...

ÖMER DÜNDEN RAZI

Stoperde ikinci aday ise Ömer Toprak... Kaan gibi devre arasında kulübün gündemine giren 32 yaşındaki futbolcu için Werder Bremen ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı! Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı...

Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek Ömer ile kulüp yetkililerinin temasa geçtiği ve oyuncunun Trabzon'da oynamak istediğini bildirdiği kaydedildi.

Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı! Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı...

EREN ELMALI'DA SONA DOĞRU

Abdullah Avcı'nın ismini özellikle verdiği 21 yaşındaki başarılı sol bek Eren Elmalı'nın transferine yönelik çalışmalarına başlayan Fırtına, Kasımpaşa ile ön görüşmeyi yaptı.

Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı! Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı...

İstanbul ekibinin de olumlu tavrı sonrası en kısa sürede pazarlık masasına oturularak sezon bitmeden transferin tamamlanması hedefleniyor. Kasımpaşa ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Eren Elmalı'nın değeri 900 bin euro.

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