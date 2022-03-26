Trabzonspor yönetimi kolları sıvadı! Kaan Ayhan, Ömer Toprak ve Eren Elmalı...

3 maç daha kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için de harekete geçti. Yönetim transferde erken hamle stratejisini gelecek dönemde de sürdürme planları içinde.

Bu sezon öncesi ve ocak ayında istediği isimleri kadrosuna geç kalmadan katan ve aldığı nokta atışı oyunculardan büyük fayda sağlayan bordo-mavililer, yeni sezon için çalışmaları şimdiden başlattı.