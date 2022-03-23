81 ilde kutlanacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, artık bu saatten sonra şampiyonluktan dönüş olmayacağını söyledi. Zorluoğlu, "Bu sene hakikaten o sene. O nedenle şehir yavaş yavaş şampiyonluk havasına giriyor. Bu şampiyonluğunu diğerlerinden ayıran bir özellik var, şimdiye kadar Türkiye'de şampiyonluklar 80 ilde kutlandı, Bir ilde kutlanmadı. Bu sene uzun yıllardan sonra ilk kez şampiyonluk 81 ilin tamamında kutlanacak" dedi.

ŞEHRİN TAMAMI SÜSLENECEK

Zorluoğlu: "Şehir yavaş yavaş süslenmeye başlandı. Biz de Büyükşehir olarak önemli binalarımızda bu süslemeleri yapıyoruz. Epey bayrak siparişi de verdik. Uzun Sokak'ta ve diğer ana caddelerimizde de değişik süslemeler yapacağız. Kısa sürede şehrin neredeyse tamamı Trabzonspor bayraklarıyla süslenecektir."