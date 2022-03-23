Haberler Trabzonspor 81 ilde kutlanacak

81 ilde kutlanacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, artık bu saatten sonra şampiyonluktan dönüş olmayacağını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 06:50
81 ilde kutlanacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, artık bu saatten sonra şampiyonluktan dönüş olmayacağını söyledi. Zorluoğlu, "Bu sene hakikaten o sene. O nedenle şehir yavaş yavaş şampiyonluk havasına giriyor. Bu şampiyonluğunu diğerlerinden ayıran bir özellik var, şimdiye kadar Türkiye'de şampiyonluklar 80 ilde kutlandı, Bir ilde kutlanmadı. Bu sene uzun yıllardan sonra ilk kez şampiyonluk 81 ilin tamamında kutlanacak" dedi.

ŞEHRİN TAMAMI SÜSLENECEK

Zorluoğlu: "Şehir yavaş yavaş süslenmeye başlandı. Biz de Büyükşehir olarak önemli binalarımızda bu süslemeleri yapıyoruz. Epey bayrak siparişi de verdik. Uzun Sokak'ta ve diğer ana caddelerimizde de değişik süslemeler yapacağız. Kısa sürede şehrin neredeyse tamamı Trabzonspor bayraklarıyla süslenecektir."

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'dan yılın bombası! Süper Lig'in yıldızına kanca
Mehmet Dinçerler nişanda da kesenin ağzını açtı! Hadise’ye taktiği pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor