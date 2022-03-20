Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ: Marsilya'nın Abdülkadir Ömür teklifini açıkladılar

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marsilya'nın Abdülkadir Ömür teklifini açıkladılar

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya, Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz'dan sonra Abdülkadir Ömür için devreye girdi. Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için Fransız ekibinin ısrarcı olduğu iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberde Marsilya'nın Abdülkadir Ömür için önerilen rakam açıklandı. İşte o rakam ve son detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 10:52
KEMAL TAMTÜRK
TRABZONSPOR HABERLERİ: Marsilya'nın Abdülkadir Ömür teklifini açıkladılar

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'e Avrupa'dan talipler gelmeye devam ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marsilya'nın Abdülkadir Ömür teklifini açıkladılar

Özellikle İspanya ve İngiltere'den takımların yakından takip ettiği 22 yaşındaki oyuncu için Fransa'dan Marsilya da devreye girdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marsilya'nın Abdülkadir Ömür teklifini açıkladılar

MARSİLYA PEŞİNDE

Kadrosunda Cengiz Ünder'i bulunduran ve Bartuğ Elmaz ile de anlaşma sağlayan Marsilya'nın, bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marsilya'nın Abdülkadir Ömür teklifini açıkladılar

Trabzonspor ile bu sezon şampiyonluğa koşan Abdülkadir Ömür ile ilgilenen Fransız temsilcisi, kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlamayı hedefliyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marsilya'nın Abdülkadir Ömür teklifini açıkladılar

TEKLİFİ AÇIKLADILAR

Fransız basınında yer alan haberde, Marsilya'nın Abdülkdair Ömür transferi için Trabzonspor'a önereceği rakam açıklandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Marsilya'nın Abdülkadir Ömür teklifini açıkladılar

Haberde, Marsilya'nın güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan milli futbolcu için Trabzonspor'a 12 milyon Euro önereceği iddia edildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor