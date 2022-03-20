TRABZONSPOR HABERLERİ: Marsilya'nın Abdülkadir Ömür teklifini açıkladılar

Özellikle İspanya ve İngiltere'den takımların yakından takip ettiği 22 yaşındaki oyuncu için Fransa 'dan Marsilya da devreye girdi.

MARSİLYA PEŞİNDE

Kadrosunda Cengiz Ünder'i bulunduran ve Bartuğ Elmaz ile de anlaşma sağlayan Marsilya'nın, bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna katmak istediği iddia edildi.