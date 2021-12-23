Trabzonspor'un Superman'i Uğurcan Çakır! O istatistik...

Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerlerken bunda şüphesiz en büyük paylardan biri de Uğurcan Çakır'a ait. Milli kaleci, Hatay maçından sonra Altay'a karşı da mükemmel oynadı. Altay maçında 7 net pozisyonda gole izin vermedi.
Uğurcan Avrupa'nın 5 büyük liginde en az 3 maça çıkan 155 kaleci arasında yüzde 82.1'lik oranıyla en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim olmayı başardı.
Sabah'ın haberine gre, KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre Uğurcan'ın yaklaşık 19.1 milyon Euro değer ile Türkiye'deki en değerli oyuncu olduğu belirlenmişti.
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