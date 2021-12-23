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Trabzonspor'un Superman'i Uğurcan Çakır! O istatistik...

Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa’nın 5 büyük liginde 155 kaleci arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim oldu. Uğurcan Çakır, Altay maçının son dakikalarında sakatlanma pahasına yaptığı kurtarışla alkış topladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Trabzonspor'un Superman'i Uğurcan Çakır! O istatistik...

Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerlerken bunda şüphesiz en büyük paylardan biri de Uğurcan Çakır'a ait. Milli kaleci, Hatay maçından sonra Altay'a karşı da mükemmel oynadı. Altay maçında 7 net pozisyonda gole izin vermedi.

Trabzonspor'un Superman'i Uğurcan Çakır! O istatistik...

Uğurcan Avrupa'nın 5 büyük liginde en az 3 maça çıkan 155 kaleci arasında yüzde 82.1'lik oranıyla en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim olmayı başardı.

Trabzonspor'un Superman'i Uğurcan Çakır! O istatistik...

Sabah'ın haberine gre, KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre Uğurcan'ın yaklaşık 19.1 milyon Euro değer ile Türkiye'deki en değerli oyuncu olduğu belirlenmişti.

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