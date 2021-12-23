Trabzonspor'un Superman'i Uğurcan Çakır! O istatistik...

Trabzonspor Süper Lig'de şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerlerken bunda şüphesiz en büyük paylardan biri de Uğurcan Çakır'a ait. Milli kaleci, Hatay maçından sonra Altay'a karşı da mükemmel oynadı. Altay maçında 7 net pozisyonda gole izin vermedi.