Trabzonspor haberleri | Her alanda lider!

AVCI; YALÇIN VE TERİM İLE FARKI AÇTI
Bu başarıda büyük payı ve emeği olan teknik direktör Abdullah Avcı da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Bordo-mavili hoca, geçtiğimiz sezondan beri takımlarının başında şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'ın teknik adamlarını da son 1 yıllık görev süresinde geride bırakmayı bildi. Son 1 yıl içinde oynanan 45 maç üzerinden yapılan değerlendirmede Abdullah Avcı'lı Karadeniz devi 98 puan toplayarak farkını bir kez daha ortaya koydu. Çünkü aynı sürede Beşiktaş ile geçen yıl şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın 91, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise 87 puanı hanesine yazdırabildi.
AVCI REKORA DOYMUYOR
Namağlup lider Trabzonspor'da Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Ligde ilk 13 haftada 10 galibiyet 3 beraberlik alarak 33 puan toplayan başarılı hoca, kariyerinde sadece 2016-17'de Başakşehir ile ilk 13 haftada 9 galibiyet 4 beraberlik alarak topladığı 31 puanlık sezon başlangıç başarısını da geride bıraktı. Böylelikle teknik adamlık kariyerinin de en iyi sezon başlangıcına imza atan Avcı, ilkleri yaşatmaya devam ediyor.