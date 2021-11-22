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Trabzonspor Gaziantep FK: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Lider Trabzonspor Gaziantep FK'yı rahat geçti!

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Bordo mavililer, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'da Gaziantep FK karşısında galibiyeti getiren golleri Abdülkadir Ömür, Djanin ve Cornelius kaydetti. Trabzonspor bu galibiyetle beraber serisini 6 maça çıkardı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 21:59 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:09
Trabzonspor Gaziantep FK: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Lider Trabzonspor Gaziantep FK'yı rahat geçti!

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yı evinde konuk etti. Bordo mavililer, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 19' A. Ömür, 42' Djaniny, 45' Cornelius kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor, 33 puanla liderliğine devam etti. Gaziantep FK ise 15 puanla, 14. sırada yer aldı.

SERİ 25 MAÇA ÇIKTI
Bu galibiyetle Trabzonspor'un yenilmemezlik serisi 25 maça çıktı.

Trabzonspor gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)
10. dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, Edgar çizgi önünde topu kafayla çıkardı.

14. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanına giren Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

19. dakikada Trabzonspor golü buldu. Abdülkadir Ömür, sağ taraftan taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest atışta orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

42. dakikada bordo-mavili ekip, farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Djaniny, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak, filelere gitti: 2-0

45. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Djaniny'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cornelius, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(2. YARI BİRAZDAN)

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