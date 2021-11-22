Trabzonspor-Gaziantep FK maçında Gervinho unutulmadı!

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya kart cezalısı durumunda bulunan Uğurcan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin, Bakasetas, Abdulkadir Parmak, Hamsik, Koita, Erce ve Gervinho'dan yoksun çıkmıştı.
Trabzonsporlu futbolcular, karşılaşmanın 20. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün ayağından gelen gol sonrası Çaykur Rizespor maçının 11. dakikasında çapraz bağları kopması nedeniyle ameliyat edilen Gervinho'yu unutmadı.
Gol sevinci esnasında Fildişili yıldızın formasını kameralara gösteren Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz takım arkadaşına moral verdi.
İşte o anlar... (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)