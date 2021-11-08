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TRABZONSPOR HABERLERİ: Büyük usta Hamsik!

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Slovak yıldız, büyük derbiye yeteneğiyle, bilgeliğiyle, üstün zekasıyla damga vurdu, İlk golde müthiş bir asist yaptı. 2. gol öncesi aşırtma pasıyla savunmayı düşürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Büyük usta Hamsik!

Sezon başında Trabzonspor'un renklerine bağladığı Marek Hamsik ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu Beşiktaş derbisinde bir kez daha gösterdi.

Slovak yıldız, ilk golde zor pozisyonda tek topta Abdülkadir Ömür'e ölçülü bir ara pası attı. Harika bir gol hazırladı. Maç boyunca tüm takımı organize eden 34 yaşındaki futbolcu, 2. golde de klasını konuşturdu.

Maç 1-1 devam ederken birçok oyuncunun panik yapıp topu tüm gücüyle uzaklaştıracağı bir poziyonda Abdülkadir Ömür'e aşırtma pas verdi. Başta Josef olmak üzere tüm Beşiktaş savunması önde kaldı. Kontrataktan Trabzonspor, Cornelius ile 3 puana uzandı.

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