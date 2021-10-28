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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 41. kez karşı karşıya geliyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında lider Trabzonspor, Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Fırtına daha önce rakibiyle kendi sahasında oynadığı 20 maçın 17'sini kazanmıştı. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 11:31
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 41. kez karşı karşıya geliyor!

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.

SAHASINDA DA ÇOK ÜSTÜN

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında bariz bir üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.


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