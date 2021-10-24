Muhteşem Abdülkadir

Abdülkadir Ömür, Gervinho'nun attığı golde asisti yapan isimdi. Geçen haftaki Fenerbahçe karşılaşmasında da etkili bir performans gösteren Abdülkadir, böylece hem formunu yükseltti hem de skor katkısı yapmış oldu. Bordo-mavili futbolcu, bu sezon ligdeki 9. maçında ilk asistini gerçekleştirdi. 84. dakikada bir ikili mücadele sonrası kenara değişiklik işareti yapan Ömür, yerini Hüseyin Türkmen'e bıraktı. Başarılı futbolcu karşılaşma sonrası "Zor bir maç oldu ve 3 puanla dönmek önemliydi" ifadesini kullandı.